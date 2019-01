Daten-Experten: Es gibt keine absolute Sicherheit

Stadt Erlangen und Friedrich-Alexander Universität sind auf Hacker-Angriffe vorbereitet - vor 41 Minuten

ERLANGEN - Hacker haben Daten von Politikern und Prominenten gestohlen und im Internet veröffentlicht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen waren E-Mail-Konten, soziale Netzwerke und in einer Cloud gespeicherte Daten betroffen. Über einen Twitter-Zugang wurde das gesammelte Material veröffentlicht. Wer dahinter steckt, ist noch unklar. Daten-Experten sind sich aber einig, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt.

Im Regionalen Rechenzentrum Erlangen der Universität stehen die Server des IT-Dienstleisters. Neben den wissenschaftlichen Daten bieten sie den Nutzern auch einen umfangreichen Schutz vor Cyber-Angriffen. © Ilona Hörath



"Wer im Urlaub ist und aktuelle Fotos davon in den sozialen Medien zeigt, kann zum Beispiel Opfer von Einbrechern werden", sagt Marcel Ritter, Leiter Zentrale Systeme beim Regionalen Rechenzentrum Erlangen (RRZE) der Universität. Auch die Sicherheitsabfragen wie der Geburtsname der Mutter oder der Name des Haustieres seien leicht zu umgehen. Sicherheit beim Umgang mit Computern jeglicher Art sei "vielschichtig", sagt Ritter. "Eigentlich ein Fass ohne Boden."

Die sogenannten Cyber-Attacken stießen erstmals 2007 auf eine größere Aufmerksamkeit. Damals hatten bis jetzt Unbekannte mit ihren Attacken quasi ganz Estland lahmgelegt. 2015 wurde der Bundestag Ziel eines Großangriffs auf die Rechner der Parlamentarier. Dies war aber nur dadurch möglich, weil viele Politiker auf den Anhang einer anscheinend ungefährlichen E-Mail geklickt hatten.

2017 nutzten Hacker eine Lücke in Windows, um auf die jeweiligen Computer zuzugreifen und Daten zu stehlen. 327 Millionen Kundendaten wurden einer weltweit operierenden Hotelkette erst im November 2018 gestohlen. Und die Angriffe gehen weiter. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) stellt fest: "Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht."

Auf aktuellem Stand

Daten-Experten haben den jüngsten Fall mit den Twitter-Meldungen aufgegriffen, um auf gängige Schwachstellen und ihre Beseitigung hinzuweisen. Der erste Hinweis lautet immer wieder: Betriebssysteme und Programme sowohl auf Computern als auch auf Handys immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Hacker nutzen oft Schwachstellen in der Software, um auf die jeweiligen Geräte zugreifen zu können. Ein Virenschutzprogramm kann zusätzlich vor Angriffen schützen.

Beim Angriff auf die Rechner des Bundestags hatten viele Abgeordnete auf den Anhang in einer E-Mail geklickt, die sie als vertrauenswürdig eingestuft hatten. Der Absender lautete "un.org" und es ging in der E-Mail um den russisch-ukrainischen Konflikt. Die Daten-Experten raten deshalb zu erhöhter Vorsicht bei Anhängen von E-Mails.

Auch bei den sozialen Netzwerken drohen Gefahren. Deshalb raten die Experten, nicht jeden als Freund zu akzeptieren sondern nur Menschen, die persönlich bekannt sind. Auch gelte es bei Nachrichten von Unbekannten, vorsichtig zu sein. Oft führt die zum Download angebotene Software zu Schaden auf dem Computer.

Auch sollten Passwörter nie doppelt verwendet werden, raten die Experten. Internet-Banking, Online-Buchung oder der Download von Musik oder E-Books — jeder Vorgang sollte mit einem mindestens acht Zeichen langen Passwort gesichert sein.

Zusammenarbeit mit "KommunalBIT"

Die Stadt Erlangen, die mit Urkunden und anderen wichtigen Belegen zu tun hat, setzt beim Thema Sicherheit auf die Zusammenarbeit mit "KommunalBIT" in Fürth. Der zentrale Dienstleister für IT und Telekommunikation für die Städte Erlangen, Fürth, Schwabach und die Mitglieder des Zweckverbands Informationstechnik Franken "legt besonderen Wert auf den Schutz der sensiblen vertrauenswürdigen Daten der Städte", so Pressesprecher Christofer Zwanzig. KommunalBIT werde vom BSI zertifiziert. "Die Auszeichnung gilt als wichtigster Nachweis, dass die hohen Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz erfüllt werden."

Auch wenn die Server der Stadt vor Angriffen geschützt sind — ein paar Sicherheits-Bestimmungen gibt es trotzdem: So darf sich etwa Oberbürgermeister Florian Janik mit dem Diensthandy nicht in öffentliche Netze verbinden.

