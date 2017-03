Dauerparkern in Erlangen geht's ans Leder

ERLANGEN - Die Parksituation für Fahrräder am Bahnhof in Erlangen soll sich verbessern. Ab März will die Stadt Rädern, die dauerhaft am Bahnhof abgestellt sind und so Parkplätze für Pendler blockieren, zu Leibe rücken.

Das Fahrradabstell-Chaos im Bahnhofsbereich soll nun Schritt für Schritt beseitigt werden. Dazu gehört auch, dass etliche Radleichen weggeschafft werden. © Harald Sippel



"Wir wollen Radeln für die vielen Pendler in unserer Stadt attraktiver machen", sagt Umweltbürgermeisterin Susanne Lender-Cassens. "Damit fördern wir den Radverkehr und seine Vernetzung mit dem öffentlichen Nahverkehr."

Grundlage bieten einheitliche Nutzungsbedingungen für die Stellplätze am Bahnhof, die nun auch für Flächen der Deutschen Bahn gelten. "Fahrräder, die länger als zwei Wochen auf den Stellflächen am Bahnhof stehen, werden dann konsequent entfernt", erläutert Thomas Ternes, Referent für Recht, Sicherheit und Personal.

Für Radler, die beispielsweise wegen einer Reise länger am Bahnhof parken wollen, stehen unter der Brücke Münchener Straße am Westausgang des Bahnhofs Stellplätze für bis zu sechs Wochen zur Verfügung.

Räder, die entfernt wurden, kann man über einen Zeitraum von sechs Monaten über die Gesellschaft zur Förderung der Arbeit (GGFA AöR) gegen Gebühr zurückerhalten.

Wo man wie lange parken darf, kann man an den auffälligen Schildern an den Fahrradabstellplätzen erkennen: Blau bedeutet Tagesparken für maximal zwei Wochen, grün heißt: hier darf das Fahrrad für bis zu sechs Wochen geparkt werden. Die Schilder werden in der Kalenderwoche neun aufgestellt. Ab diesem Zeitpunkt gilt dann die Regelung.

Übersichtspläne aller Abstellmöglichkeiten werden im Bahnhof ausgehängt und sind im Internet abrufbar.

Entfernte Fahrräder können über die GGFA AöR, Telefon (09131) 9200 5556 innerhalb von sechs Monaten gegen eine Gebühr am Parkhaus Innenstadt auf dem Großparkplatz abgeholt werden. Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Mittwoch: 8 bis 12 Uhr, 13 bis 15.30 Uhr; Donnerstag: 8 bis 11.30 Uhr.

