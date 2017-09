Dechsendorf: Der Kirchweihbaum stand schnell

Burschen richteten die Fichte in einer halben Stunde auf - vor 7 Minuten

ERLANGEN - Auch in Dechsendorf wird Kirchweih gefeiert. Nachdem es beim Anzapfen des ersten Fasses durch Oberbürgermeister Florian Janik eine Bierdusche gab, klappte das Aufstellen des Kirchweihbaumes dafür umso besser.

Das Aufstellen des Kerwabaums klappte in Dechsendorf reibungslos. © Klaus-Dieter Schreiter



Traditionell zapft der Ortsbeiratsvorsitzende Norbert Essler das erste Fass Bier an, doch in diesem Jahr hatte er das dem OB überlassen. Dem aber hatte man offenbar einen defekten Zapfhahn in die Hand gedrückt, und darum schoss der Gerstensaft unaufhörlich aus dem Fass, als Janik seine Schläge ansetzte.

Das Aufstellen des 26 Meter großen Kirchweihbaumes, den die 40 Burschen und Madli um ihre Oberburschen Alexander Eck und Matthias Baumüller mit Musik aus der Mönau geholt hatten, klappte dafür umso besser. Unter der Regie von Günther Dengler stand die Fichte nach nur einer halben Stunde auf dem Festplatz.

Am Montag (4. September) um 17.30 Uhr findet noch das "Betzn raustanzen" statt, anschließend sorgt das "Harmony-Trio" für gute Stimmung im Festzelt.

kds