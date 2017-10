Dechsendorf feierte mit großem Festzug

Heimat- und Verkehrsverein besteht seit 50 Jahren

ERLANGEN - Der Heimat- und Verkehrsverein Dechsendorf (HVV) hat am Wochenende sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Mit einem Festzug ging es nach einem Festgottesdienst in der Kirche "Unsere Liebe Frau" zur Schule, wo in der Turnhalle der Festkommers stattfand.

Bunte Brauchtumspflege: Auch Kinder liefen beim Umzug des Heimat- und Verkehrsvereins mit und schwenkten stolz ihre Blumensträuße. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Zahlreiche Vereine mit ihren Fahnenabordnungen hatten sich zum Festzug versammelt, die Wegstrecke war mit schwarz-rot-goldenen und rot-weißen Fähnchen geschmückt, und der Musikverein Büchenbach machte die Musik.

Etliche Dechsendorfer hatten sich am Straßenrand versammelt, um den in traditionellen Trachten gekleideten Teilnehmern zuzuwinken. Auch Kinder liefen mit und schwenkten stolz ihre Blumensträuße. Die 267 Mitglieder des Vereins und ihre Gäste zogen in die Turnhalle, wo der Gesangverein "Liederkranz" und die Kinder- und Jugend-Trachtengruppe den Festkommers umrahmten. Als Schirmherr fungierte Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik.

Mit einem "Fränkischer Abend" mit der aus Funk und Fernsehen bekannten Musikerin und Moderatorin Steffi Zachmeier wurde fränkische Musiktradition gepflegt, und auch die "Fränkischen Straßenmusikanten" umrahmten das 50-jährige Jubiläum stilecht.

Nachwuchsprobleme kennen die Dechsendorfer nicht, haben sie doch 56 Kinder und Jugendliche in ihren Reihen. Darum ist der Vorsitzenden Carmen Henniger auch nicht bange um die Zukunft.

