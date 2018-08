Dechsi zwischen Freizeitspaß und grüner Algenplage

ERLANGEN - Kinder jubeln und spielen fangen, Rentner bruzzeln in der Sonne, und Familien machen ein leckeres Picknick. Die von der Hitze geplagten Erlanger kühlen sich im Wasser ab — am Dechsendorfer Weiher scheint alles wie gehabt. An die grünen Algen und ihren eigenartigen Geruch hat man sich anscheinend auch schon gewöhnt. Sie säumen fast das komplette Ufer.

An die grünen Algen und ihren recht eigenartigen Geruch haben sich die Badegäste anscheinend schon gewöhnt. Die Algenhaufen säumen fast das komplette Ufer des Dechsendorfer Weihers. © Foto: Hubert Bösl



Alle 15 Meter türmen sich Algenhaufen, die einen muffigen Gestank verbreiten. Die Bedingungen scheinen nicht ideal, doch bei solchen Temperaturen machen die Menschen das Beste daraus. Reyhan Kayhan, Mitarbeiterin des Bootsverleihs "Leinen Los!" am Dechsendorfer Weiher, ist besorgt über die vielen Algen: "Manchmal ist der halbe See von Algen bedeckt, ein bis zweimal im Monat kommt eine Maschine der Stadt zum Einsatz und schiebt die Algen ans Ufer."

Ihren Enthusiasmus und Spaß an der Arbeit lässt sich die 34-jährige Türkin dadurch nicht vermiesen. "Wir bieten Kayaks, Stand-Up-Paddling und Tretboote an. Wir haben viel Spaß zusammen und lachen viel, ich würde das hier als Treffpunkt verschiedener Generationen und Abstammungen bezeichnen. Egal, ob aus Pakistan, Indien oder den Irak — Sport verbindet und integriert."

Kayhan ist zufrieden mit der Anzahl der Kundschaft, schließlich wollten sich viele sportlich betätigen und gleichzeitig abkühlen. "Das Außergewöhnlichste war eine Yoga-Gruppe, die sich die Stand-Up-Paddel nahm und draußen auf dem See ihre Sitzung hielt."

Schon in der Vergangenheit kämpfte der "Dechsi" mit Algen. Während grüne Algen ungefährlich sind, muss bei blauen Algen der Weiher gesperrt werden. "Im Moment gibt es keine Blaualgen, durch Mähboote werden grüne Algen beseitigt", erklärt Christofer Zwanzig, Pressesprecher der Stadt Erlangen.

Nach einem erneuten Blaualgen-Befall im Juli 2017 brachte Reiner Lennemann, Chef des Umweltsamtes, eine Ultraschallvorrichtung ins Spiel, die den Weiher langfristig von Blaualgen befreien könnte. Die Stadt sei diesbezüglich noch in Gesprächen mit einer Firma. Durch die Technik können die Schwimmblasen der Algen und somit ihr Zusammenhalt zerstört werden, danach sinken sie auf den Grund ab.

"Wir wollen verhindern, dass Algen beim Schwimmen stören. Sie sind ungiftig, aber sehr unangenehm. Das Mähboot sieht aus wie ein kleiner Traktor, vorne ist eine Art Mistgabel angebracht, die die Algen ans Ufer schiebt. Danach werden die Haufen abtransportiert und entsorgt", so Ulrich Klement, Leiter des Sportamts. Eines ist jedoch sicher: Die Algen werden dem "Dechsi" auch in Zukunft zusetzen.

