Defektes Klimagerät verursachte Verpuffung

Feuerwehreinsatz bei einer Firma in Eltersdorf - vor 46 Minuten

ERLANGEN - Bei einer Firma an der Straße Am Pestalozziring in Eltersdorf, die Umwelt- und Verfahrenstechnik für die Wasser- und Abwasserreinigung entwickelt und produziert, hat es in einer Fertigungshalle eine Verpuffung gegeben.

Ursache war offenbar ein technischer Defekt in einem Klimagerät. Die Gasversorgung für das Gerät hatten die Mitarbeiter sofort abgesperrt und damit womöglich größeren Schaden verhindert. Die Erlanger Feuerwehr musste darum nur noch die verrauchte Halle kontrollieren und entlüften. Mit schwerem Atemschutz drangen die Kräfte in das Gebäude vor, mit Gabelstaplern wurde der betroffene Bereich frei geräumt.

Weil es anfangs geheißen hatte, der Einsatz sei bei dem gemeinnützigen Verein Wabe, der Am Pestalozziring einen Elektronik- und Montageservice betreibt, war auch der Rettungsdienst alarmiert worden.

Der Einsatzort wurde jedoch schnell korrigiert und die Alarmierung reduziert.

kds