Deluxe-Kino in Erlangen: Das planen die Cinecittà-Betreiber

Die Familie Weber stellt ihr Konzept für Erweiterung vor - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Freitagmittag endet das "Interessenbekundungsverfahren" für das Grundstück neben dem Manhattan-Kino. Die Nürnberger Kino-Betreiber-Familie Weber (Cinecittà) hat nun ihre Bewerbung — lange bevor hier seitens der Stadt etwas entschieden ist — der Öffentlichkeit vorgestellt.

Eigentlich gibt es beim "Interessenbekundungsverfahren" fürs Grundstück neben dem Manhattan-Kino nicht viel Neues zu vermelden: Dass sich die Familie Weber darum bewirbt, ist längst bekannt. Nun möchten die Kino-Betreiber aus Nürnberg (u.a. Cinecittà) offensichtlich nochmal betonen, wie ernst sie es damit meinen – und haben ihre Pläne an die Presse verschickt.

Die Planung sieht ein zweigeschossiges Gebäude mit rund 620 Deluxe-Sitzen in acht Sälen auf drei Ebenen vor. Über 15 Millionen Euro sollen investiert werden. Im Erdgeschoss sollen der Eingangsbereich mit den Kinokassen, eine "Lounge Bar" und zwei kleinere Kinosäle Platz finden. Im Obergeschoss sind neben einem Restaurant mit Außenterrassen drei weitere Kinosäle untergebracht. Im Untergeschoss befinden sich die beiden größeren Kinosäle mit jeweils 135 Plätzen und ein weiterer kleiner Saal. Neben "High-Budget-Filmen" sollen im Deluxe-Kinozentrum "auch kulturell wichtige Filme angeboten werden".

