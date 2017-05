Demo in Erlangen: Legalisierung von Cannabis gefordert

Die "Hanfblütenfreunde Erlangen/Franken" hatten zum "Global Marijuana March" aufgerufen - vor 27 Minuten

ERLANGEN - Die „Hanfblütenfreunde Erlangen/Franken“ haben einen „Global Marijuana March“ vom Martin-Luther-Platz durch Erlangens Innenstadt organisiert. Und viele kamen, um für die Legalisierung von Cannabis zu demonstrieren.

Die „Hanfblütenfreunde Erlangen/Franken“ haben eine vollständige Legalisierung Canabis gefordert. © Athina Tsimplostefanaki



„Die vollständige Legalisierung von Cannabis macht Sinn. Für die Betroffenen genauso wie für die Gesellschaft“, behaupten die Veranstalter in einer Stellungnahme.

Der „Global Marijuana March“ hat am Wochenende in dutzenden Städten Deutschlands und in über 400 Städten weltweit stattgefunden.