Denkmale verbinden die Bürger in Erlangen

Tag des offenen Denkmals am 9. September in Erlangen zeigt Bedeutung für die Stadtgestalt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 9. September, steht bundesweit unter dem Motto "Entdecken, was uns verbindet". Das Motto bezieht sich auf das Europäische Kulturerbe-Jahr 2018, in dem sich Kultureinrichtungen und Bürgerinitiativen zusammengefunden haben. In Erlangen werden zwölf Denkmale und ihre Geschichte thematisiert, Führungen bringen die Stadtgestalt der Zentralstadt und Frauenaurachs näher.

Nach der Freigabe des jüdischen Friedhofs für Beerdigungen im Jahr 2002 wurde das Tahara-Haus restauriert, das dem jüdischen Bestattungsritus dient. Das Haus steht unter Denkmalschutz und ist seit Juni letzten Jahres offen. Foto: Filiz Mailhammer



Dass die Stadt Erlangen seit bereits 25 Jahren federführend den Tag des offenen Denkmals ausrichtet, sei bundesweit vorbildlich, sagt Hans Kurt Weller vom Ortskomitee der deutschen Stiftung Denkmalschutz, die die Veranstaltung bundesweit betreut und auch das Motto gefunden hat. Diese bisher lückenlose Beteiligung am Denkmaltag habe erkennbar dazu geführt, dass heute viel mehr Menschen als früher Interesse an der Stadtgestalt hätten und den Erhalt ihrer Stein gewordenen Geschichte aufmerksam beäugten.

Die zunehmende Bereitschaft auch privater Hausbesitzer und Bauherren am Denkmaltag bestätigt auch Christine Müller, die die Untere Denkmalschutzbehörde im Bauaufsichtsamt der Stadt leitet. Viele Hausbesitzer, die früher dem Denkmalschutz eher misstrauisch gegenüberstanden, hätten durch den Denkmaltag Vorbehalte aufgegeben und würden sich heute bereitwilliger am Erhalt ihrer Denkmale beteiligen oder die Einwände des Denkmalschutzes schätzen.

Gleichzeitig räumt sie ein, dass es, weniger bei der Denkmalpflege als beim Denkmalerhalt, schwierig sei, sich gegen private Interessen durchzusetzen, wenn es zu keiner Kooperation mit den jeweiligen Hausbesitzern oder Bauherren kommt. Zwar gebe es überwiegend positive Beispiele – wie am Denkmaltag in der Schiffstraße 11 zu sehen –, wo Bauherren von sich aus Wert auf Erhalt und Pflege ihres Baudenkmals legten, Negativbeispiele – so auf Nachfrage – gebe es leider auch. Etwa das Haus Goethestraße 35, das zwar unter Denkmalschutz steht, das aber, seit Jahren erkennbar unbewohnt, immer mehr verfällt.

Dass öffentliche Bauten besonders im Blickpunkt des Denkmaltags stehen, wird schon an der Liste der Gebäude sichtbar, die sich (auch) diesmal zeigen. Darunter ist das Palais Stutterheim (vor einigen Jahren umfangreich saniert und restauriert), das Stadtmuseum (das darauf noch wartet), das innen weitgehend sanierte Markgrafentheater und die Alte Universitätsbibliothek. Aber auch "öffentliche" Bauten wie das Siemens-MedMuseum oder das Frauenauracher Museum im Amtshausschüpfla lassen sich hinter die Kulissen schauen. Der Erlanger Burgberg ist mit gleich zwei Attraktionen vertreten: Einmal werden die Felsenkeller und die Erlanger Bergkirchweih ins Visier genommen, auf dem Burgberg öffnet sich das historische Hochreservoir an der Burgbergstraße dem Publikum.

Dass auch Friedhöfe Denkmale sein können, zeigen der Jüdische Friedhof (mit dem restaurierten Tahara-Haus, in dem nun wieder der Verstorbenen gedacht werden kann) und der Neustädter Friedhof mit seinen zahlreichen Prominentengräbern. Neben dem Privathaus Schiffstraße 11 sind aber auch ein mittelalterlicher Gewölbekeller am Martin-Luther-Platz sowie das "Stadtforscherhaus" des Heimat- und Geschichtsvereins auf der Stadtmauer geöffnet.

Zu den Erlanger Besonderheiten des Denkmaltages gehört erneut eine mit über 60 Seiten wieder sehr umfangreich geratene Broschüre, in der alle teilnehmenden Gebäude und Gelände mehr oder weniger ausführlich beschrieben sind und die – der Sparkasse gilt der Dank der Denkmalschützer – wieder kostenfrei abgegeben wird. Und zum Auftakt gibt es eine Soiree am Vorabend, dem Samstag, ab 19.30 Uhr. Da gibt es im Innenhof des Palais Stutterheim eine "Kammermusik mit Kontrabass mit Werken von Giacchino Rossini, Erwin Schulhoff und Anton DvoÝák". Veranstalter ist hier der Freundeskreis Erlanger Altstadt, es spielt das

Streichquartett der Staatsphilharmonie Nürnberg.

Die Auftaktveranstaltung am Sonntag, 9. September, ebenfalls im Palais Stutterheim, wird von drei kurzen Referaten von Baureferent Josef Weber, dem ehemaligen Kulturreferenten der Stadt, Dieter Rossmeissl, und von Monika Fath-Kelling vom Freundeskreis Erlanger Altstadt begleitet. In diesen geht es um Städtebau und Denkmalpflege, die Partizipation und den Zeitgeist in der Denkmalpflege. Grußworte gibt es von Oberbürgermeister Florian Janik und von Pia Tempel-Meinetsberger, der Vorsitzenden des Heimat- und Geschichtsvereins.

PETER MILLIAN