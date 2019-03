Um Wohnraum für die Arbeiterschaft zu schaffen, ließ die Baugenossenschaft Erlangen, die sich als Selbsthilfeorgan der Arbeiterbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet hatte, im Süden Erlangens ab 1913 die ersten Wohnanlagen bauen. Sukzessive erweitert und in Mitwirkung von Stadt, Staat und Volksfürsorge entstand hier ein größerer in Blöcke eingeteilter, wohngenossenschaftlicher Siedlungskomplex, zu dem auch die langgestreckte Anlage in der Nürnberger Straße 113 bis 121 bzw. der Reinhardstraße 1 gehört. © Julia Krieger