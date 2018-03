Die ab 1692 zahlreichen reformierten Christen, die aus der Schweiz und im Zuge des Pfälzischen Erbfolgekrieg aus der Pfalz nach Erlangen gekommen waren, konnten zunächst die Französisch-reformierte Kirche mitnutzen. Am südöstlichen Stadtrand, dem späteren Bohlenplatz, wurde 1728 bis 1734 schließlich die Deutsch-reformierte Kirche gebaut. Als Architekt der zurückhaltend gegliederten Saalkirche gilt der markgräfliche Baumeister Wenzel Perner. Der Walmdachbau mit einem zweigeschossigen Turmstumpf (der aus Geldmangel nicht beendet wurde) ist sandsteinsichtig. Die hohen Rundbogenfenster geben dem stuckierten Innenraum Licht. 1922 erwarb die ev.-luth. Gemeinde den seitdem Christuskirche genannten Bau, der 1953 in ein Gemeindehaus umgebaut wurde. Dafür wurde eine Zwischendecke eingezogen und das dadurch entstandene untere Geschoss in mehrere Räume unterteilt. © Julia Krieger