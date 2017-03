"Der Beck" wurde zum Service-König gekürt

ERLANGEN - Zum zweiten Mal nach 2015 vergab das Nachrichtenmagazin Focus auch in diesem Jahr den Titel "Service-König" an das Bäckereiunternehmen Der Beck GmbH.

Das Bäckereiunternehmen Der Beck ist erneut in Sachen Service ausgezeichnet worden.



In der jährlich durchgeführten deutschlandweiten Kundenzufriedenheitsumfrage des Magazins wurde das Bäckereiunternehmen Der Beck GmbH aus Erlangen-Tennenlohe für die Region Nürnberg zum Sieger in der Kategorie "Bäckerei" gekürt.

Die Umfrage hatte Focus in Zusammenarbeit mit Deutschland Test direkt bei den Verbrauchern durchführen lassen. Im Sommer 2016 waren dazu bundesweit in 40 Großstädten insgesamt 300 000 Verbraucher online befragt worden, wie es in einer Mitteilung heißt.

Sie konnten für 34 verschiedene Dienstleistungsbranchen und Produktkategorien jeweils eine regional ansässige Firma nennen, mit deren Service sie besonders zufrieden waren. Bei der Eingabe der Antwort wurden keine Firmennamen vorgegeben. Die Erstplatzierten in jeder Stadt und Branche bekamen das Prädikat "Service-König" verliehen.

Das nun erreichte Spitzenergebnis belegt für Der Beck-Geschäftsführerin Petra Beck eindrucksvoll, wie bedeutsam die Arbeit und die persönliche Einstellung jedes Mitarbeiters ist: "Der ausdauernde Einsatz und die echte Leidenschaft unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zahlen sich aus. Wir danken unseren Gästen, dass sie diese Bemühungen um perfekten Service in der Umfrage so hoch bewertet haben."

Hohe Produktqualität und Kreativität, mit der das Backhandwerk heute täglich neu beim Verbraucher punkten muss, bildeten laut Petra Beck eine der Säulen für nachhaltigen Erfolg. Ebenso wichtig seien aber die Professionalität und das besondere Engagement im täglichen Umgang mit den Kunden: "Wer unsere Filialen betritt, will mehr als nur ein gutes Backprodukt nach Hause tragen – er will sich bei uns willkommen fühlen, gut beraten und wertgeschätzt werden."

Deshalb reiche sie die Krone des "Service-Königs" ausdrücklich an das gesamte Der Beck-Team weiter: "Wir als Geschäftsleitung wissen sehr gut, welch herausfordernden Job unsere Mitarbeiter täglich leisten. Umso mehr freut es uns, dass genau diese Bemühungen von unseren Gästen ausdrücklich honoriert werden. Denn wir wollen auch 2017 wieder zum Service-König für unsere Gästen werden", so Petra Beck.

Trauriges ist hingegen in den vergangenen Tagen geschehen: Die Familie der Bäckereikette hat ihren Juniorchef verloren, er war bei einem Autounfall gestorben.

