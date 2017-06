Schon wieder ist auf der Straßenbaustelle an der Ziegelei in Spardorf eine Gasleitung beschädigt worden. Dieses Mal hat ein Lkw-Fahrer ein Ventil übersehen und es abgefahren, so dass es zu einem starken Gasaustritt kam. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Großeinsatz. Drei Häuser wurden evakuiert.