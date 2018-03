Der Berg ruft wieder! Entlas Keller wird bald eröffnet

Betrieb startet womöglich am 1. April - vor 18 Minuten

ERLANGEN - Wer das Kellerambiente auf dem Burgberg in Erlangen liebt, muss nicht mehr lange warten: Voraussichtlich dieses Wochenende öffnet der Entlas Keller, der einzige auch außerhalb der Bergkirchweih bewirtschaftete Keller, seine Tore.

Bald beginnt die wieder die Berg-Saison. © Mark Johnston



Bald beginnt die wieder die Berg-Saison. Foto: Mark Johnston



Bald geht's wieder los - sehr zur Freude aller, die auf dem Berg gerne eine deftige Mahlzeit und ein süffiges Bier genießen wollen. Wir haben bei Vincenz Schiller nachgefragt, wie die Vorbereitungen auf dem Traditionskeller laufen.

Herr Schiller, in der Regel wird der Entlas Keller am 1. April eröffnet. Verschiebt sich die diesjährige Eröffnung wegen des erwarteten schlechten Wetters nach hinten? Wann wird geöffnet? Gibt es da eine Faustregel?

Vincenz Schiller. © Foto: Ulrich Schuster



Vincenz Schiller. Foto: Foto: Ulrich Schuster



Vincenz Schiller: Mit der Eröffnung richten wir uns nicht nach einem festen Termin, je nach Wetter kann es auch mal vorkommen, dass wir bereits im März eröffnen. Das früheste, was wir je hatten, war der 9. März. Heuer ist der Ostersonntag gleichzeitig der 1. April und damit laden wir unsere Gäste zur ersten Kellerführung um 11 Uhr in diesem Jahr ein. Natürlich gibt es im Anschluss an die Führung Kleinigkeiten zum Essen und hervorragendes Bier. Meistens machen wir so ab 16 bis 17°C auf. Ab Mitte März lohnt es sich also, den Spaziergang über den Berg zu legen. Die offizielle Eröffnung ist am letzten Aprilwochenende, da dann auch mit Musik. Ende April ist ja auch meistens gutes Wetter.

Sind die Vorbereitungen für die neue Saison 2018 abgeschlossen? Wie lange haben sie dieses Jahr gedauert? Und gibt es Schäden zu beklagen, die durch den späten Wintereinbruch und die eisigen Temperaturen verursacht wurden?

Schiller: Ganz fertig sind wir noch nicht. Mit den Saisonvorbereitungen haben wir im Februar angefangen. Frostschäden haben wir keine, zum Glück haben wir im Oktober alles richtig gemacht und das Wasser komplett aus den Leitungen gelassen.

Das Wichtigste kommt zum Schluss: Was wird die Maß in diesem Jahr auf dem Entlas Keller kosten?

Schiller: Auf der Bergkirchweih wird sie 9,50 Euro kosten. Für die Saison steht die Entscheidung noch aus, in der Regel fällt diese mit den letzten Vorbereitungen.

Bilderstrecke zum Thema Die alte Dame: Der Entla's Keller Kult, kultiger, Entla's Keller: Kellerwirt Fritz Engelhardt führt den Betrieb seit alle denken können. Es gibt Berg-Bier, gutes Essen und Blasmusik. Und der Keller hat sogar außerhalb der Bergkirchweih geöffnet.



Jasmin Wahl