Der Friedhof ist nicht nur ein Ort für Erlanger

ERLANGEN - Die Diskussion um ihren Friedhof lässt den Kriegenbrunnern keine Ruhe. Zuletzt hatte ein Schreiben für Ärger gesorgt. Verstorbenen, die nicht in Erlangen gelebt haben, könnten Baumgräber auf dem Kriegenbrunner Friedhof angeboten werden. Jetzt hat das Standesamt aber erst einmal zurückgerudert.

Durch eine neue Friedhofssatzung soll es möglich werden, die Urnen der Verstorbenen, die ihren letzten Wohnsitz nicht in Erlangen hatten, in Baumgräbern auf dem Kriegenbrunner Friedhof beizusetzen. Die Bäume sind nummeriert, die Namen der Toten stehen auf der Stele (hinten Mitte) geschrieben. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Die Erlanger Nachrichten hatten berichtet, dass den Bestattern schriftlich mitgeteilt worden war, in Kriegenbrunn könnten auch Verstorbene in Baumgräbern bestattet werden, die nicht in Erlangen gelebt haben. Dieser Bericht hat im Friedhofsamt offenbar für Verwirrung gesorgt. Denn in der Sitzungsvorlage für die jüngste Kriegenbrunner Ortsbeiratssitzung schreibt Heidi Petri, die neue Leiterin des Standesamtes: "Es gibt kein Schreiben dieser oder ähnlicher Art des Standesamtes, Sachgebiet Bestattungswesen".

Zu wenig Personal

Während der Sitzung des Ortsbeirates hat Heidi Petri nun aber ihre Aussage revidiert. "Tatsächlich informierte die Abteilung Bestattungswesen die Bestattungsfirmen aus Erlangen und Umgebung diesbezüglich per Email am 22. Februar 2017", steht nun in einer neuen Sitzungsvorlage. Die Sprengelfreigabe für Urnengräber auch auf anderen Erlanger Friedhöfen, also die Grabvergabe unabhängig vom letzten Wohnort, sei erst in der Planung, heißt es weiter.

Petri selbst war zur Sitzung gekommen, um das Missverständnis aufzuklären. "Es ist ein Fehler passiert, ich stehe dazu", sagte die Leiterin, die erst seit 1. Mai im Amt ist. Es sei etwas "schief gegangen", weil die Personalsituation im Standesamt nicht ausreichend sei. "Es ist unbedingt eine Personalaufstockung notwendig". Sie versprach, dass eine Änderung der Friedhofssatzung unter Beteiligung des Ortsbeirates erfolgen werde.

Der Beirat solle Vorschläge machen. "Wir sind offen für Anregungen". Das ganze soll ein demokratischer Prozess werden, jedoch werde vor Jahresende nichts passieren. Grundsätzlich aber sei eine Liberalisierung der Friedhofssatzung notwendig. Dabei wolle man sowohl den Kriegenbrunner Friedhof als auch andere im Stadtgebiet grundsätzlich für Baumbestattungen öffnen. Dass das notwendig ist, sehen auch die Kriegenbrunner Ortsbeiräte ein.

Ortsbeiräte zeigen Verständnis

Die Räte meinen: Die Erfahrung zeige, dass beispielsweise die Eltern von in Erlangen lebenden Kindern oftmals außerhalb von Erlangen in Seniorenheimen leben und sterben würden. Da sei es logisch, dass die Kinder ihre Eltern nahe ihres Wohnorts beisetzen möchten.

Die neue Satzung solle so formuliert sein, dass Anträge für die Bestattung von Verstorbenen in Erlangen, die zuletzt außerhalb der Stadtgrenze gelebt hätten, nicht mehr notwendig seien. Die Entscheidung über die neue Satzung müsse aber der Stadtrat treffen.

