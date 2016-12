Der größte Wunsch als Kind

An Weihnachten werden Kinderträume wahr? Manchmal. Dann aber erinnert man sich ein Leben lang daran. Drei sehr persönliche Rückblicke - vor 6 Stunden

ERLANGEN - Wir wünschen unseren Lesern ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest — und ein paar Tage der Ruhe und Entspannung. Erinnern Sie sich noch, wie Sie Weihnachten in zurückliegenden Jahren erlebt haben? Wir werfen einen Blick zurück auf das, was uns besonders in Erinnerung geblieben ist.

Mein erster eigener Plattenspieler

Wir wünschen unseren Lesern ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest — und ein paar Tage der Ruhe und Entspannung. Erinnern Sie sich noch, wie Sie Weihnachten in zurückliegenden Jahren erlebt haben? Wir werfen einen Blick zurück auf das, was uns besonders in Erinnerung geblieben ist (siehe unten). Und mit dem nebenstehenden Bild der Fotografin Hilde Stümpel aus dem Stadtarchiv Erlangen blicken wir auf eine Zeit, als Schenken noch viel mehr als heute etwas Besonderes war. Es zeigt eine Bescherung im Jahr 1958 durch die Siemens-Reiniger-Werke im Redoutensaal mit Peter Zink (r.), dem damaligen Vorsitzenden der Erlanger SPD und Landtagsabgeordneten.



Wir wünschen unseren Lesern ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest — und ein paar Tage der Ruhe und Entspannung. Erinnern Sie sich noch, wie Sie Weihnachten in zurückliegenden Jahren erlebt haben? Wir werfen einen Blick zurück auf das, was uns besonders in Erinnerung geblieben ist (siehe unten). Und mit dem nebenstehenden Bild der Fotografin Hilde Stümpel aus dem Stadtarchiv Erlangen blicken wir auf eine Zeit, als Schenken noch viel mehr als heute etwas Besonderes war. Es zeigt eine Bescherung im Jahr 1958 durch die Siemens-Reiniger-Werke im Redoutensaal mit Peter Zink (r.), dem damaligen Vorsitzenden der Erlanger SPD und Landtagsabgeordneten.



Es muss Anfang der 1970er gewesen sein. Ich war zehn oder elf Jahre alt und hatte nur einen einzigen Weihnachtswunsch: endlich einen eigenen Plattenspieler. Den Dual-Plattenspieler meiner Eltern anzuwerfen war mir verboten. Viel zu wertvoll das Gerät, um von ungelenken Kinderhänden bedient zu werden. Zwei Singles hortete ich schon: Heintjes „Mama“ und Roy Blacks „Grün ist die Heide“.









Also begann ich rechtzeitig — so kurz nach dem Ende der Sommerferien – meine Eltern zu bearbeiten. „Vom Christkind wünsche ich mir in diesem Jahr einen Plattenspieler“, sagte ich bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Anfangs hielten sie es wohl für eine Laune, übten sich in Verzögerungstaktik: „Na, da schau’n mer mal, was das Christkind so alles mitbringt“ oder „Ach, bis dahin ist es ja noch soooo weit hin. Wer weiß, ob Du dann überhaupt noch einen Plattenspieler willst“.

Ich wollte – und wie. Und ich ließ nicht locker. Spätestens mit Beginn der Adventszeit wurde meinen Eltern der Ernst der Lage bewusst. Also änderten sie ihre Strategie und quittierten mein Insistieren meist mit der gleichen Antwort: „Viel zu teuer – wir sind doch nicht Rockefeller.“ Natürlich wusste ich damals nicht, was mit „Rockefeller“ gemeint war. Aber am Ton, wie meine Eltern diesen Namen aussprachen, wurde mir schnell klar, dass es irgendwas mit unermesslichem Reichtum zu tun haben musste — ich somit chancenlos wäre, je einen eigenen Plattenspieler zu bekommen. Ich bereitete mich auf langweilige Geschenke vor (Socken etc.).

Als dann an Heilig Abend meine Eltern zur Bescherung riefen, stand er unter dem hell erleuchteten Tannenbaum: Mein erster eigener Plattenspieler — von Dual und nicht von diesem komischen Rockefeller. Markus Hörath

Das Geschenk, das uns unerlaubterweise zuflog









Der sehnlichste Wunsch von uns Kindern war ein Tier. Ein eigenes Tier — wir wären auch bereit gewesen, von Hund oder Katze (unsere Favoriten) auf etwas Kleineres auszuweichen. Hamster, Meerschweinchen, Vogel — egal, was. Hauptsache ein Tier. Doch es war klar, dass daraus nichts werden würde. Das hatte unsere Mutter unmissverständlich zum Ausdruck gebracht.

In jenem Jahr, als es mit diesem Weihnachtsgeschenk dann doch klappte, hatte sie keine Möglichkeit einzugreifen. Denn ausnahmsweise war sie nicht dabei, als wir mit unserer blinden Großmutter zur alljährlichen Weihnachtsfeier des Blindenbundes gingen. Im großen Saal des Gesellschaftshauses in der Nürnberger Gartenstadt wurde an langen Tischen gegessen und getrunken, droben auf der Bühne musiziert. Andächtig lauschten die oftmals älteren blinden Menschen und ihre Angehörigen. Sämtliche Kinder im Saal zog es jedoch magisch in einen separaten Raum. Hier waren Unmengen von Geschenken aufgebaut, die man mit Losen gewinnen konnte. Und wenn man sich lang genug hier herumtrieb, bekam man schon mal einen kleinen Trostpreis geschenkt.

Doch wozu lang herumreden: In diesem denkwürdigen Jahr, als wir die Lose unserer Oma einlösen durften, zogen wir den Hauptgewinn. Einen Kanarienvogel samt Käfig. Wäre unsere Mutter dabei gewesen, hätte sie sich sicherlich geweigert, diesen Preis anzunehmen. Aber es war ja unser Glücksjahr. Und wir waren die glücklichsten Kinder, als wir mit Oma und Kanarienvogel zuhause eintrafen. Den Blick unserer Mutter, als sie die Haustür öffnete, werde ich nie vergessen. Sie nahm es aber dann sportlich.

Im Nachhinein lassen sich natürlich einige kluge Gedanken dazu äußern. Zum Beispiel, dass man Tiere besser nicht zu Weihnachten verschenkt. Oder dass Vögel, wenn sie schon in Käfigen gehalten werden müssen, mit einem Artgenossen besser dran sind. Eine Entschuldigung gibt es: Solche Überlegungen verdanken sich einem Wandel der Zeit. Damals waren sie eher unüblich.

Ansonsten jedoch bewahrheitet sich im Rückblick der Spruch „Geben macht seliger als Nehmen“, den man als Kind nur blöd findet. Denn tatsächlich ist es so, dass mir von allen Weihnachtsfesten meiner Kindheit abgesehen von dem Kanarienvogel vor allem das freudige Gefühl in Erinnerung geblieben ist, das mich an jenem Weihnachtsabend erfüllte, als ich für meine blinde Oma einmal ein richtig gutes Geschenk gefunden hatte: eine Duftkerze. Das war damals etwas ganz Neues. Und hat sie sehr gefreut. Wir haben die Kerze dann gemeinsam angezündet. Sie roch ein bisschen wie parfümierter Badeschaum. Eva Kettler

Papa, Onkel Walter und die Eisenbahn









Onkel Walter sieht noch immer so aus wie damals, wenn ich ihn mit Papa besucht hab: ein grauer Haarkranz, bernsteinfarbene Brillengläser, Schnauzbart und runder Bauch. Es scheint, als wäre er den alten Fotos entstiegen, auf denen er mich als Baby auf dem Arm hält. Ausgeblichen sind die und an den Ecken fast so bernsteinfarben wie seine Brillengläser.

Irgendwie habe ich Onkel Walter immer nur an Weihnachten gesehen. Papa hat mich in den alten Volvo gesetzt und dann sind wir nach Fürth gefahren. Lange war es sein Ritual, und dann war es unseres. Er hat mir das Haus in der Mondstraße gezeigt, in dem er geboren wurde, und den Garagenhof, auf dem er mit seinen Brüdern Fußball gespielt hat. Mit Wasserfarben haben sie sich ein Kleeblatt auf die Brust gemalt. Ich hab’ diese Stunden geliebt, ganz allein mit Papa und seinen Erinnerungen. Irgendwann sind wir in die Amalienstraße eingebogen, wo hohe Sandsteinhäuser stehen. In einem wohnt Onkel Walter.

Papa hat immer Briefmarken mitgebracht und Onkel Walter hat sie sogleich auf dem Sofabezug sortiert. Danach hat er mir die Eisenbahn gezeigt, die er zu Weihnachten immer für die Enkel aus dem Keller holte, aber ich glaube, eigentlich holte er sie für sich selbst. Oft ist er dann mit einer Taschenlampe zwischen den Zähnen unter den Tisch gekrochen, weil eine Signallampe nicht ging.

Zum Abschied hat mir Onkel Walter immer zehn Mark gegeben, fünf für mich, fünf für meine Schwester, weil ich ihn besucht habe. Dann ist Papa noch zu Omas Grab gefahren, ich sollte vorn am Weg auf ihn warten, weil er manchmal weinen musste.

Onkel Walter war vor wenigen Tagen bei uns, Mama hatte Geburtstag. Er sieht noch so aus wie auf den Bildern. Mit Papa kann ich ihn leider nicht mehr besuchen. Aber wenn ich die Eisenbahn mal wieder sehen will, hat Onkel Walter gesagt, muss ich nur vorbeikommen. Vielleicht mach’ ich das heuer mit meinen Kindern: Ich zeig ihnen, wo ihr Opa geboren wurde und wo er Fußball gespielt hat mit seinen Brüdern. Und auf dem Heimweg, da gehen wir ihn noch im Friedwald besuchen.

ChristophBenesch