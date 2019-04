Der Jobwalk: Große Open-Air-Jobmesse in Erlangen

ERLANGEN - "Bummeln und bewerben": Unter diesem Motto findet am Samstag, 18. Mai, der Jobwalk 2019 statt. An der Veranstaltung stellen sich mehrere Dutzend Firmen im Erlanger Zentrum vor. Unter anderem: Nürnberger Versicherungsgruppe, Siemens, Brose oder Schaeffler.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr gibt es damit eine zweite Auflage der Stellenbörse unter freiem Himmel. Zahlreiche Arbeitgeber laden am Samstagnachmittag zwischen 10 und 16 Uhr Interessierte mitten in der Innenstadt zu Infogesprächen und erstem Kennenlernen ein.

Zu den Teilnehmern zählen große Arbeitgeber wie die Nürnberger Versicherungsgruppe, Siemens und Siemens Healthineers, Brose oder Schaeffler sowie das Universitätsklinikum und Bereiche der Erlanger Stadtverwaltung sowie deren Töchter, aber auch kleinere und mittlere Unternehmen stellen sich auf dem Hugenotten- und dem Schlossplatz vor.

Die Vorteile der Veranstaltung, bei der die Erlanger Nachrichten Medienpartner sind, liegen für Wirtschafts- und Finanzreferent Konrad Beugel (CSU) auf der Hand. Dass Beschäftigten der beteiligten Firmen und Behörden dafür einen freien Samstag opfern müssen, sei klar, sagt er. Dennoch überwiegen für ihn die Vorteile.

Zum einen müssten insbesondere Jüngere nicht mehr in ein Gebäude gehen, um sich über einen Arbeitgeber zu informieren, sondern könnten "mitten am Platz beim Einkaufen" auf viele Firmen stoßen. Zum anderen bietet der Jobwalk Unternehmen eben einfach eine gute Möglichkeit, (noch) bekannter zu werden. Das sei gerade in Zeiten von Fachkräftemangel enorm wichtig, so der Erlanger Kämmerer.

Auch Veranstalter Peter Böttger, der mit seiner Werbeagentur "Augenmaß" auf Personalmarketing und -beschaffung spezialisiert ist, knüpft da mit seinem Projekt an: "Wir bringen Unternehmen, die händeringend nach Arbeitskräften suchen, mit potenziellen Arbeitskräften aus allen Zielgruppen zusammen." Die Messe richtet sich dabei nicht nur an Schüler, sondern auch an Berufstätige, wie der Organisator betont: "Wir wollen auch Arbeitnehmer erreichen, die eine Stelle haben, dort zwar nicht wirklich zufrieden sind, aber auch nicht aktiv nach einer neuen suchen".

"Wir holen die Menschen dort ab, wo sie sind"

Diese Beschäftigten gingen nicht gezielt auf Jobmessen, ließen sich aber beim entspannten Schlendern durch die Stadt wohl mit Job-Angeboten locken: "Wir holen die Menschen dort ab, wo sie sind — und wenn es beim Einkaufen ist". Böttger bezeichnet diese Gruppe als "latent Suchende".

Beugel ist davon überzeugt, dass das Jobwalk-Konzept aufgeht: "Ich habe 2018 viel positive Resonanz mitbekommen." Die Bilanz selbst könne sich, wie der Wirtschaftsreferent betont, ebenfalls sehen lassen: Drei Wochen nach der Veranstaltung war es bereits zu 213 Vorstellungsgesprächen und 58 Einstellungen gekommen.