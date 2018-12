Der Kämpfer unter den Badminton-Assen in Erlangen

Alexander Roovers aus Mülheim spielte an allen drei Tagen in der Emmy-Noether-Halle - vor 29 Minuten

ERLANGEN - Beim Qualifikationsturnier für die Badminton-EM hat sich Alexander Roovers in die Herzen der Erlanger Badminton-Fans gespielt. Gerade weil er dreimal richtig kämpfen musste.

Spielte an allen drei Tagen in Erlangen: Alexander Roovers. © Foto: Jürgen Rauh/Zink



Eigentlich wäre Alexander Roovers gestern schon daheim auf dem Sofa gelegen. So wie sich das für einen zweiten Adventssonntag gehört. Stattdessen aber stand der 31-Jährige in der Emmy-Noether-Halle mit einem Badmintonschläger auf dem Feld und schwitzte. Die Partie gegen Schweden war sein dritter Einsatz bei dieser EM-Quali. Drei Spiele an drei Tagen sind "okay", sagt Alexander Roovers, "bei Turnieren spielen wir teils mehrfach am Tag".

Eingeplant war das bei diesen Länderspielen trotzdem nicht. Doch weil die anderen drei Einzel-Spieler ausgefallen waren, müsste es Roovers alleine richten. Dass er auch gestern ran musste, hat er erst Samstagabend erfahren. "Doch das ist nicht schlimm." Am Vormittag war noch genügend Zeit, sich auf den Gegner vorzubereiten, "eine Strategie zu entwickeln." Im Spiel geklappt hat es dann nur halbwegs.

Gegen Jakob Nilsson unterlag der Mülheimer mit 16:21 und 13:21. "Das war eigentlich ein 50-50-Spiel", deshalb sei es "sehr hart" zu verlieren. Auch gegen Slowenien und Österreich tat sich Roovers schwer, gewann zuerst sein Einzel in drei Sätzen, musste dann beim 4:1 den einzigen Punkt abgeben. Vielleicht gerade deshalb feuerten ihn die Erlanger besonders vehement an. Roovers machte es immer spannend. "Das war cool. Der Support tut gut. Dann fällt es einem auch leichter zu kämpfen."

Zweimal war Roovers der einzige Deutsche, der seinen Punkt abgegeben hatte. "Natürlich ist man traurig, dass man selbst den Punkt nicht beisteuern konnte." Geht deshalb das ganze Spiel verloren, sei das richtig "bitter". So aber sei die persönliche Niederlage zu verschmerzen. Roovers zählt zu den besten vier Badmintonspielern des Landes, bei der Deutschen Meisterschaft holte er Bronze. Der etatmäßig beste Spieler, Fabian Roth, fehlt lange verletzt, dahinter sind Roovers, Max Weißkirchen und Kai Schäfer etwa gleich stark. Alle trainieren gemeinsam am Bundesstützpunkt in Mülheim, Roovers’ Heimatort. Die gesamte Familie des Rheinländers spielt Badminton.

Nun trainiert er dort jeden Tag mit den anderen besten Einzelspielern. Bei Meisterschaften und im Kampf um EM-Plätze sind sie Kontrahenten. "Es ist ein Individualsport auf dem Feld, doch wir brauchen uns fürs Training", sagt Roovers. "Wir gehen auch zusammen zum Fußball oder zum Essen, letztendlich sind wir gut befreundet." In Erlangen aber war Roovers ohne seine Einzel-Kollegen.

Schon am Freitag war es losgegangen mit einem souveränen 5:0-Sieg der Deutschen, auch wenn die Halle noch nicht ganz gefüllt war. Veranstalter Heinz Bußmann, der mit seiner Event-Agentur gemeinsam mit dem ATSV Erlangen das Turnier ausrichtete, sorgte vorab für Stimmung. Direkt vor den Partien brüllte jede Nationalmannschaft ihre Anfeuerungsrufe heraus. Bußmann rannte zu jedem Team und hielt das Mikrofon in den Spielerkreis, damit auch ja jeder die Sprüche hörte, das "Auf geht‘s" der Deutschen, die Rufe der Slowenen, die Verse der Österreicher, die Laute der Schweden.

Richtig Spaß hatten die Österreicher, ausgerüstet mit rot-weißen Hawaii-Ketten und Klatsch-Fingern. Selbst die 0:5-Niederlage gegen Schweden störte die gute Stimmung nicht. Bei den Deutschen war es Freitagabend noch verhaltener zugegangen — auch weil fast alle Siege klar an das deutsche Team gingen.

Unter anderem Luise Heim, die amtierende Deutsche Meisterin, ließ ihrer Gegnerin Kaja Stankovic kaum eine Chance. In tausenden schnellen Trippel-Schritten flitzte die 22-Jährige mit den drahtigen Waden über das Feld. Am Sonntag spielte dann Yvonne Li im Damen-Einzel. Luise Heim war bereits zu Hause auf dem Sofa.

