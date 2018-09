Der Krenmarkt in Baiersdorf ist das schärfste Fest in der Region

Startschuss für die Erntesaison des würzigen Gemüses - vor 1 Stunde

BAIERSDORF - "Ausgriss`n isser!" — Ein kleiner Ruck reichte Baiersdorfs Bürgermeister Andreas Galster, um mit der symbolischen Ernte einer Meerrettichwurzel den 16. Baiersdorfer Krenmarkt zu eröffnen.

Die amtierende bayerische Meerrettichkönigin Maria I. und die „Krenweiber“ waren mit von der Partie. © Harald Hofmann



Die amtierende bayerische Meerrettichkönigin Maria I. und die „Krenweiber“ waren mit von der Partie. Foto: Harald Hofmann



Assistiert wurde dem Stadtoberhaupt von Ihrer Majestät Maria I., der vergangenes Jahr gekürten bayerischen Meerrettichkönigin, die zuvor samt ihren "Kolleginnen", den Bierköniginnen aus Forchheim und Erlangen und der Knoblauchsländer Spargelprinzessin, und begleitet von den "Krenweibern", den geladenen Honoratioren und der Stadtkapelle in die Altstadt gezogen war.

Johann der Alchimist hat der Legende nach in seinem Garten neben der Burg Scharfeneck den Anbau der scharfen Wurzel begründet, der sich von dort aus bis in die Fränkische Schweiz und in den Steigerwald hinein ausbreitete. Unbestrittene Krenhauptstadt der Region ist aber Baiersdorf geblieben, hier haben auch die Hauptvermarkter Schamel und Koch ihren Stammsitz, und der Krenmarkt gilt als Startschuss für die Erntesaison des würzigen Gemüses.

Nach der gelungenen "Ernte" strömten die Besucher in die Baiersdorfer Altstadt, wo unter dem Motto "Meerrettich und mehr für ein gesundes Leben" wieder viel Wissenswertes, vor allem aber Kulinarisches rund um das Kreuzblütengewächs geboten war. Die Gäste wurden mit "Kren-Burger" verwöhnt und mit leckerem Meerrettichhäppchen und natürlich dem begehrten Klassiker "Kreefleisch mit Kloß", verköstigt.

Neben dem Meerrettich der heimischen Hersteller gab es noch viel mehr zu verkosten, von Bratwürsten über Fischweckla und Wedelhering bis zu frischen Küchla reichte das Angebot, und wer wollte, konnte sich mit Marmeladen, Obstbränden oder Federweißen eindecken.

Zahlreiche Baiersdorfer Vereine präsentierten sich und warben für ihre Arbeit. Selbstverständlich hatte auch das Meerrettichmuseum geöffnet, dazu boten zahlreiche Stände landwirtschaftliche Produkte aus der Region, Kunsthandwerk, Schmuck, Handarbeiten, Gartendeko und allerhand Accessoires feil.

Zum festen Bestandteil des Krenmarktes entwickelt hat sich auch die "Tourismusbörse" der Metropolregion, wo beispielsweise die Stadt Coburg, die Obermain Therme oder der Verband "Romanisches Franken" um Gäste warben. Viel bestaunt wurden die schönen Oldtimer-Traktoren im Pacé-Park, die abends mit einer festlichen Parade den 16. Baiersdorfer Krenmarkt ausklingen ließen.

HARALD HOFMANN