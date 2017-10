Der Lärmschutz treibt die Eltersdorfer um

ERLANGEN - Der fehlende Lärmschutz entlang der Ostseite der A73 lässt die Eltersdorfer Bürger nicht ruhen. Es scheint jedoch etwas Bewegung gekommen sein in das Thema, das seit Jahren diskutiert wird.

Obwohl zwischen Bahn und Autobahn A 73 der Lärm erheblich ist, sind in dem Mischgebiet 16 Reihenhäuser genehmigt worden. Die müssen allerdings mit passivem Lärmschutz ausgestattet sein. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Lärmschutz an der Ostseite der A73 ist im Bereich Eltersdorf laut Gesetz nicht erforderlich, weil es sich dort um ein Mischgebiet handelt, für das höhere Lärmgrenzwerte gelten als für ein Wohngebiet. Jedoch habe sich die Situation dort in den letzten 50 Jahren entscheidend geändert, dort sei ein "extrem großes" Wohngebiet entstanden, so dass Wohnen dort nun stark überwiege, erläuterte der Ortsbeiratsvorsitzende Wolfgang Appelt während der jüngsten Ortsbeiratssitzung.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hätten ihm bestätigt, dass dort etwas gegen den Autobahnlärm getan werden müsse. "Hier muss die Philosophie der Lärmsanierung greifen", meint Appelt. Bei der Lärmsanierung handelt es sich um eine nachträgliche, allerdings freiwillige Maßnahme zum Schutz gegen bereits bestehende Lärmquellen.

Arbeitsgruppe gegründet

Laut dem Stadtplanungsreferenten Josef Weber hat die Stadt es geschafft, dass das Thema bei Bund und Freistaat aufgenommen und eine Arbeitsgruppe gegründet wurde. Offenbar gibt es eine Machbarkeitsstudie, die laut Weber bereits fertig sein müsste, aber noch nicht vorliege. "Wir sind so weit wie noch nie", stellte darum Oberbürgermeister Florian Janik fest. Er machte aber auch klar, dass man "noch weitere dicke Bretter bohren" müsse.

Die Misch- und Gewerbegebiete einfach in Wohngebiete umzuwidmen würde allerdings nichts bringen, weil immer der Zeitpunkt der Planfeststellung maßgeblich sei, machten Weber und Janik deutlich. Klar sei auch, dass man heute zu einer anderen Einschätzung kommen würde als damals, als die Bereiche entlang der A73 als Misch- und Gewerbegebiet ausgewiesen worden seien.

Fußballverein betroffen

Dass dort zwischen Autobahn A73 und Bahnlinie noch einmal 20 Reihenhäuser gebaut werden, versteht in Eltersdorf darum niemand. Genehmigt worden seien diese Neubauten nur mit der Auflage, dass bei ihnen passiver Lärmschutz vorgesehen werde, erläuterte Weber. Aber nicht nur die dort wohnenden Bürger beklagen sich über den Lärm östlich der Autobahn.

Auch der SC Eltersdorf ist offenbar betroffen. Seitdem nämlich der Bewuchs entlang der Autobahntrasse abgeholzt wurde und dort auch noch eine Baustraße für den Umbau des Autobahnkreuzes eingerichtet wurde, sei die Nutzung der Kleinfeldplätze für die Jugendfußballer eine Zumutung, klagte der zweite Vorstand des Sportvereins, Werner Schmidt. Vor allem die Eltern würden sich "massiv" über den unhaltbaren Zustand beschweren, sagte Schmidt.

Die betroffenen Bürger und Sportler können allerdings nur darauf hoffen, dass Bund und Freistaat sich zur freiwilligen Lärmsanierung entschließen. Darum sollten sie Druck aufbauen, indem sie die Abgeordneten direkt ansprechen und sich auch unmittelbar an die Autobahndirektion wenden, schlug der Oberbürgermeister vor.

