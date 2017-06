Den Hofbräu Keller muss man auf der Erlanger Bergkirchweih nicht lange suchen: Direkt an der T-Kreuzung geradeaus, schon ist man da. Und beste Stimmung gibt's auch.

Auf der Bergkirchweih regnete es am Montagnachmittag ordentlich, die Stimmung aber blieb gut, schließlich wissen sich die Bergbesucher zu helfen, gegen das Ungemach von oben.

Frühschoppen am Berg: Das ist für die Besucher Tradition am Pfingstsonntag. Diesen ließen sich die Berg-Gäste auch nicht vom Regen vermiesen - im Gegenteil. Mit Regenplanen, Schirmen und festen Schuhen trotzten die Berg-Gänger dem nass-feuchten Himmelsspiel. Einige gingen, wie hier im Entla's Keller, einfach in die Festzelte oder auf die überdachten Sitzplätze.