Was für ein Abend: Zum Abschluss der Internationalen Wochen gegen Rassismus gaben sich die Rocker der Donots im Erlanger E-Werk die Ehre und veranstalteten eine rund zweieinhalbstündige Sause, die es in sich hatte. Der Schweiß tropfte sprichwörtlich von der Decke des pickepacke-vollen E-Werks. Die Menschen standen so dichtgedrängt, dass sich Sänger Ingo Knollmann sogar vom Zuschauerbalkon stürzen konnte, ohne Gefahr zu laufen, auf den Boden zu fallen. © Rainer Windhorst