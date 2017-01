Der sportlichste Galaabend des Jahres in Erlangen

Sportverband lädt in Zusammenarbeit mit den EN zum 53. Ball des Sports ein - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Samstagabend, 14. Januar, steigt in der Heinrich-Lades-Halle in Erlangen ein besonderer Gala-Abend mit einem spannenden Höhepunkt. Der Sportlerball. Und das Beste: Jeder kann dabei sein. Live und in Farbe - in der Halle oder über unseren LiveBlog unter www.nordbayern.de.

Glamour, Lokalprominenz und die erfolgreichsten Sportler der Stadt: Am Samstagabend steigt der Sportlerball.F.: Sippel



Man nehme eine ordentliche Portion Lokalprominenz, die erfolgreichsten Sportler der Stadt, ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm – und fertig ist der Ball des Sports, den der Sportverband, unterstützt von den Erlanger Nachrichten, auch heuer wieder – insgesamt bereits zum 53. Mal – am Samstag, 14. Januar, in der Heinrich-Lades-Halle veranstaltet.

Doch der Ball, der um 20 Uhr beginnt, ist nicht nur ein Ball — der Abend besitzt einen ganz besonderen Höhepunkt, wenn gegen 21 Uhr die Ergebnisse der Wahl zur Sportlerin, zum Sportler und zur Mannschaft des Jahres bekannt gegeben werden. Hierzu hatte eine Fachjury je drei Möglichkeiten aufgestellt, online auf nordbayern.de kann noch abgestimmt werden – wie auch am Abend selbst durch die Besucher des Balls mit speziellen Wahlzetteln.

Karten für den einzigartig-sportlichen Abend, bei dem es auch eine Disko gibt, sind für Jung und Alt ab 18 Euro erhältlich, unter anderem in der Geschäftsstelle der Erlanger Nachrichten, Hauptstraße 38.

Alle Ergebnisse, Eindrücke, aktuelle Interviews, Bilder und Videos finden Sie Samstagabend auf unserem LiveBlog via nordbayern.de.

