Der Traumberuf liegt in Erlangen hinterm Schreibtisch

Manche Branchen finden schwer Bewerber für das neue Ausbildungsjahr - vor 50 Minuten

ERLANGEN - Am Donnerstag beginnt das neue Ausbildungsjahr. Auch diesmal haben viele Betriebe in Erlangen und im Landkreis Probleme, ihre Lehrstellen zu besetzen.

Auch in diesem Jahr wieder eines der Sorgenkinder: Das Bäckerhandwerk hat Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden. Unser Archivbild entstand bei Der Beck in Tennenlohe und zeigt, wie ein Mitarbeiter Streusel von Hand auf einem Kuchenblech verteilt. © Harald Sippel



Für viele junge Menschen fängt ab morgen ein neuer Lebensabschnitt an: Am 1. September startet das Ausbildungsjahr. Bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) wurden in Erlangen Stadt und Land fast 1200 Ausbildungsverträge neu registriert. „Die Betriebe würden mehr einstellen, wenn Bewerber da wären“, sagt Stefan Kastner, Leiter des Fachbereichs Berufsausbildung. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich daran nicht viel geändert: Es gebe mehr Ausbildungsmöglichkeiten, aber aus demographischen Gründen weniger Anwärter. Besonders beliebt seien die Berufe Einzelhandelskaufmann/-frau und Fachinformatiker, schwierig sei es bei Hotellerie und Gastronomie.

Bei der Kreishandwerkerschaft registriert man in Erlangen und Umland nach dem Rückgang 2015 dieses Jahr einen Ausgleich bei den abgeschlossenen Lehrverträgen. Für eine Prognose sei es zwar noch zu früh, der Trend zeichne sich aber bereits ab. Die Probleme seien die gleichen geblieben: Vor allem junge Männer werden gerne KFZ-Mechatroniker, es sei hingegen nach wie vor schwierig, die Lehrstellen von Metzgern und Bäckern zu besetzen. „Links und rechts vom Traumberuf wird wenig geschaut“, beklagt Geschäftsführer Wolfgang Mevenkamp, obwohl verwandte Berufe unter Umständen sogar besser geeignet seien. Dafür setze sich langsam „ein zartes Pflänzchen der Erkenntnis“ durch, dass ein Studium nicht zwangsläufig die beste Alternative ist. „Denn nicht hinter jedem Studiengang steht ein aufnahmefähiger Arbeitsmarkt,“ so Mevenkamp.

Die 27 neuen Azubis der Stadt Erlangen befinden sich bereits in einer Einführungswoche. Hier hat sich der Trend des letzten Jahres zugespitzt: Die Verwaltungsberufe sind extrem beliebt - es gab über 1000 Bewerbungen auf 23 Stellen - während die zwei Ausbildungsplätze zum Tiefbaufacharbeiter unbesetzt sind.

„Man kann sich auch kurzfristig noch bewerben“, sagt Barbara Sand, Abteilungsleiterin der Personalentwicklung. Körperlich anstrengende Arbeitsplätze seien immer weniger gefragt.

Bei der Sparkasse werden ab September 25 junge Menschen zu Bankkaufleuten ausgebildet. Wer die Plätze besetzen darf, konnte das Kreditinstitut aus 170 Bewerbungen wählen.

Mit dem Erlanger Gesamttrend — also Stadt und Landkreis — hat das allerdings wenig gemein: Bei der Bundesagentur für Arbeit waren im Juli insgesamt noch 693 Ausbildungsstellen als unbesetzt gemeldet.

GISA BODENSTEIN