Der TSV Marloffstein will bauen

MARLOFFSTEIN - Das im Februar dieses Jahres abgebrannte Nebengebäude des TSV Marloffstein soll jetzt neu errichtet werden. Der Verein hat einen entsprechenden Bauantrag bei der Gemeinde eingereicht.

Es war ein schwarzer Tag für den TSV Marloffstein, als sein Vereinsheim in Flammen aufging. Nur die Bodenplatte ist übrig geblieben, aber darauf soll nun ein größeres Haus entstehen. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Es war Brandstiftung, als in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar dieses Jahres das hölzerne Sportheim des TSV Marloffstein in Flammen aufging. Dem Vernehmen nach ist der Brandstifter gefasst worden, und nun soll das Haus etwas größer wieder aufgebaut werden. Laut Bauantrag werden allerdings einige Vorgaben aus dem Bebauungsplan nicht eingehalten. So wird die vorgegebene Grundfläche von 60 Quadratmeter um knapp neun Quadratmeter überschritten, die Wandhöhe soll 3,40 und damit 1,10 Meter höher werden als vorgegeben, und die Baugrenzen werden auch überschritten.

Allerdings, so Bürgermeister Eduard Walz, sei der dort gültige Bebauungsplan M 11 nach den damaligen Wünschen des TSV aufgestellt worden, damit der sein Holzhaus dort überhaupt bauen kann. Nun aber benötigt der Verein mehr Platz für einen Vereinsraum und für die Verwaltung, die in dem Nachbargebäude nicht mehr untergebracht werden kann. Das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Uttenreuth hat dem Gemeinderat empfohlen, das gemeindliche Einvernehmen für die Befreiungen zu erteilen, weil damit kein Präzedenzfall geschaffen werde.

Dietrich Bloch (SPD) meinte jedoch, die Überschreitung der Gebäudehöhe um mehr als einen Meter sei „auffällig“, damit würde sich das Gebäude nicht mehr in die Umgebung einfügen. Allerdings, so der Bürgermeister, seien das nördlich gelegene Duschgebäude des TSV und auch die nahe landwirtschaftliche Halle höher als das geplante neue Vereinshaus. Jürgen Schmitt (FW) wusste zudem, dass jede im Außenbereich geplante Scheune für einen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb auch genehmigt werde, darum könne man dem TSV Marloffstein ebenfalls ohne Bedenken das gemeindliche Einvernehmen erteilen.

Gegen die Stimme von Dietrich Bloch folgte der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung und erteilte das gemeindliche Einvernehmen für die Errichtung des Nebengebäudes mit Vereinsraum. Es wird nun 12,46 Meter lang und 5,51 Meter breit, hat einen Vereinsraum von 45,55 Quadratmeter, einen gut fünf Quadratmeter großen Lagerraum, ein separates kleines Büro (2,8 Quadratmeter) und einen rund fünf Quadratmeter großen Anschlussraum, in dem auch Gerätschaften untergebracht werden sollen. Weil der Dachraum nach den Planungen im Firstbereich nun fast zwei Meter hoch wird kann auch der noch als Lagerraum genutzt werden.

Der Vorstand des TSV Marloffstein, Norbert Knoesel, ist froh, dass mit dem Neubau alles wieder in gewohnten Bahnen laufen kann. „Durch den Brandschaden ist das Vereinsleben am und um den Sportplatz vor allem für die Fußballer stark eingeschränkt gewesen“, sagt er.

Die geschätzten Kosten für diesen Neubau belaufen sich laut Knoesel auf rund 65 000 Euro. Nach derzeitigem Stand übernehme die Versicherung rund die Hälfte. Der Baubeginn ist im Frühjahr 2017 geplant, sofern der Bauantrag auch vom Landratsamt rechtzeitig genehmigt wird. Bis zum Sommer soll das neue Häuschen dann nutzbar sein.

