Derby-Kolumne: Bayern, Schnee und Golubica

Online-Redakteur Andreas Pöllinger erklärt die Faszination am einzig wahren Derby - vor 54 Minuten

ERLANGEN - Am Sonntag ab 13.30 Uhr ist wieder Zeit für eines der traditionsreichsten Fußball-Derbys der Welt: Das Kleeblatt trifft auf den Club. Zu diesem besonderen Spiel hat sich die Redaktion ganz persönliche Gedanken gemacht.

Was dieser Edgar Prib (re.) da in Nürnberg veranstaltete? Andreas Pöllinger hat es leider nicht gesehen. © Sportfoto Zink / WoZi



Was dieser Edgar Prib (re.) da in Nürnberg veranstaltete? Andreas Pöllinger hat es leider nicht gesehen. Foto: Sportfoto Zink / WoZi



Derby? Ja, natürlich. Im November 1989 waren die Bayern im Nürnberger Stadion zu Gast, auf einer schneebedeckten Spielwiese. Und ich über das Radio auch. Mit Günther Koch und meinem Bruder — in der Tuchenbacherstraße in Nürnberg-Leyh, ganz oben im elterlichen Reihenhaus. Ungläubig, gebannt und begeistert.

4:0 stand es am Ende für den Club in diesem fränkisch-bayerischen Kräftemessen, das für mich damals dennoch das Derby war. Brunner, Türr, Dusend und Kristl hießen die Torschützen. Es hörte sich gut an. Es fühlte sich gut an. Tage oder Wochen später sah man die 4:0-ich-war-dabei-Aufkleber auf den Autos. Auch unten, in der Tuchenbacherstraße.

Das "eigentliche" Derby — also nicht die Kraftprobe mit meist übermächtigen Bayern, sondern mit Fürth, das man in der Tuchenbacherstraße aus dem Fenster sehen konnte, begegnete mir erst Jahre später. Es war eine drittklassige Veranstaltung. Man fühlte sich nicht mehr so stark, damals Mitte der 90er Jahre, als Frank Türr in Nürnberg traf. Nicht mehr im Club-, sondern im Kleeblatt-Dress. Nicht nur ein-, sondern dreimal. Da der von mir geschätzte Mirza Golubica im Regionalliga-Derby nur mit einem Tor dagegenhalten konnte, verhallten im vollen Stadion irgendwann auch meine Anfeuerungsrufe.

Seitdem ist viel passiert. Beim Club, beim Kleeblatt, bei mir und in der Welt. Und natürlich beim ältesten und prestigeträchtigsten Lokalvergleich Deutschlands, dessen Bedeutung mir anfangs verborgen geblieben war. (Weil man sich in den späten 80ern wieder einmal so stark oder sogar stärker fühlte als die Bayern). Maroh staubt ab, Pino geht zur Sache, Feulner auch. Sararer spuckt, Schäfer schimpft, Geis trifft.

Bilderstrecke zum Thema Und jetzt ist Derby! Das tippen Frankens Promis Richtig viel Vorfreude auf das 262. Derby haben der Club und das Kleeblatt zuletzt nicht gemacht. Doch jetzt, da das Lieblingsspiel der Franken immer näher rückt, kribbelt es doch so langsam im rot-schwarzen oder grün-weißen Lager. Wie geht's aus, warum - und überhaupt? Nun sind die Promis dran!



Am Ende meiner Geschichte zumindest steht dann aber doch wieder der FCB. Und Günther Koch. Es war 2011, wieder Winter, wieder kurz vor Weihnachten, diesmal sogar kurz vor Heiligabend, als ich mir den Franken-Classico in einer Bar in Waiblingen anschauen wollte. Alles war ab- und ausgemacht, der Einzelsender war eingestellt, auch wenn diese Schwaben mit dem Pokalduell an diesem Abend nicht richtig etwas anzufangen wussten. Fünf Minuten vor Anpfiff betrat ein Bayern-Fan die Bar.

Er wollte seine Mannschaft sehen, er war Stammgast. Ich glaube, die Münchner spielten in Bochum. Kurz darauf war ich wüst fluchend auf dem Heimweg. Durch das Schneegestöber. Es fühlte sich nicht gut an. Auch nicht, als ich von Günther Koch im Internet-Radio hörte, was dieser Edgar Prib da in Nürnberg veranstaltete.

Kolume, Teil I: Lagerhaus statt Ronhof

Kolumne, Teil II: Liegend im Ronhof

Kolumne, Teil III: Das Herzilein schlägt rot und grün

ANDREAS PÖLLINGER