Derby-Kolumne: Um ein Haar kein Derbyheld

Redakteur Christoph Benesch und seine Lieblingsgeschichte über Onkel Klaus - vor 42 Minuten

ERLANGEN - Am Sonntag ab 13.30 Uhr ist wieder Zeit für eines der traditionsreichsten Fußball-Derbys der Welt: Das Kleeblatt trifft auf den Club. Zu diesem besonderen Spiel hat sich die Redaktion ganz persönliche Gedanken gemacht.

Im August 1950 gewinnt der Club das Prestigeduell mit 2:1. Zwanzig Jahre später stand Onkel Klaus auf dem Platz. © Schmidtpeter/Fengler



Im August 1950 gewinnt der Club das Prestigeduell mit 2:1. Zwanzig Jahre später stand Onkel Klaus auf dem Platz. Foto: Schmidtpeter/Fengler



Wenn Papa in mein Zimmer kam und sich auf den kleinen Klavierhocker setzte, dann wollte er entweder über meine schlechten Schulnoten reden oder über meine Tischmanieren. Wenn ich Glück hatte, ging es um Fußball. Und wenn ich sehr viel Glück hatte, um Onkel Klaus.

Klaus hatte wie er auf einem Garagenhof an der Fürther Billinganlage das Fußballspielen gelernt. Mit Wasserfarben hatten sie sich ein Kleeblatt auf die Brust gemalt oder einen roten Stern. Sie spielten immer Fürth gegen Belgrad, weil mein Opa aus Jugoslawien kam. Bald stand Papa bei den Amateuren der Spielvereinigung im Tor, Klaus schaffte es 1970/71 in die Zweitligamannschaft.

Irgendwann erzählte Papa vom 19. September 1970, vom 201. Lokalderby im Ronhof. 25 000 Zuschauer, schrieb die Zeitung, waren gekommen. Papa sagte, es waren viel mehr, die Menschen seien sogar auf die Bäume geklettert. Das Derby war hart umkämpft, aber schwach — ein Nullzunull-Spiel eben. Papa stand mit meinem Opa auf der Gegengeraden, es brachen gerade die letzten Minuten an und der Ball sprang zu Onkel Klaus.

"Häutla" riefen sie ihn nur, weil er so dünn war, doch in diesem Moment, da wuchs er beinahe in den Himmel. Klaus zog ab, ein Schuss wie ein Strich, sagte Papa und malte ihn mit dem Finger in die Luft des Kinderzimmers.

Nur um Zentimeter strich der Ball am Torwinkel vorbei, Zentimeter, die Onkel Klaus von der Ewigkeit trennten. Das Raunen, das durchs Stadion ging, sagte Papa, das kann er heute noch hören, wenn er die Augen schließt. Dann schloss er die Augen auf diesem kleinen Klavierstuhl, und ich weiß noch, dass sich die Haare auf seinem Arm hoben.

Kolume, Teil I: Lagerhaus statt Ronhof

Kolumne, Teil II: Liegend im Ronhof

Kolumne, Teil III: Das Herzilein schlägt rot und grün

Kolumne, Teil IV: Bayern, Schnee und Golubica

CHRISTOPH BENESCH