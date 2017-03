Derbysieg für das Erlanger Nachtleben

Am Samstagabend steigt in der Hiersemannhalle ein ganz besonderes Handballspiel - vor 40 Minuten

ERLANGEN - Am Samstag um 20 Uhr trifft der TV 61 Erlangen-Bruck in der Handball-Bayernliga auf den HC Erlangen II. Es ist, nach Jahren der Rivalität zwischen CSG und HG, das wahrscheinlich letzte Stadtderby für längere Zeit. Und ein Abend zwischen Tradition und Nostalgie in einer gut gefüllten Hiersemannhalle.

Bastian Krämer (re.) gehörte zur HCE-Mannschaft, die erstmals in die Bundesliga aufstieg. Foto: Zink



Bastian Krämer hat am Wochenende Zeit. Das ist vermutlich eine der besten Nachrichten für Brucks Trainer Ben Ljevar – Krämer hat vor zwei Jahren noch Bundesligahandball für den HC Erlangen gespielt, zu dem er einst als Kind gekommen war, weil es für jeden Neuling eine Plastik-Eistüte mit einem Softball gab, den man auf Knopfdruck durch die Gegend schießen konnte.

Mittlerweile ist das lange her, doch Krämer spielt noch immer Handball – wenn auch nicht mehr für den HC Erlangen und auch nicht mehr mit dem Ehrgeiz, mit dem er vor nicht allzu langer Zeit gegen Nationalspieler und Weltstars antrat.

Nein, Bastian Krämer ist angekommen im Leben nach dem Leistungssport. Aber Handball gehört da immernoch dazu. "Ich spiele aber nur noch, um Spaß zu haben", sagt er.

Also hat Bastian Krämer sich auch nicht aufgedrängt beim Trainer, "das Derby ist schon ein besonderes Spiel, aber das habe ich mir im Kalender jetzt nicht angestrichen und gesagt: Ben, da muss ich unbedingt dabei sein". Auch, wenn es nun in einer vermutlich sehr vollen Hiersemannhalle ausgerechnet gegen seinen HC Erlangen geht.

Zwar nicht gegen die erste Mannschaft, die spielt ja wieder in der Bundesliga, aber immerhin gegen die zweite, die immer einsamer an der Tabellenspitze der Bayernliga steht. Die wollen die Brucker nun gehörig ärgern, man kennt sich ja aus dem Nachtleben, aus gemeinsamen Jugendmannschaften. Und deshalb, sagt Helmut Hofmann, mit Tobias Wannenmacher gemeinsam HCE-Trainer und einst Macher des CSG-Höhenflugs von der Bezirks- bis in die 2. Bundesliga: "Die Derbys gegen Bruck sind die schwersten Partien in dieser Saison."

Emotionen bestimmen dann den Spielverlauf, auf dem Klemmbrett zu planen ist wenig, kurzum: Das Derby ist, wie damals schon, als HG gegen CSG spielte, vor allem eine Wundertüte. Das ist Gift für den Favoriten. Noch dazu, wenn auf der anderen Seite ein Bastian Krämer mitspielt.

Anfang dreißig ist er zwar mittlerweile, hat einen Vollzeit-Job und schafft es deshalb, "wenn alles gut läuft", einmal in der Woche ins Training. "Handball ist für mich jetzt nur noch Bewegung und ein bisschen Spaß mit den Freunden", sagt Krämer. Wenn er aber auf dem Platz steht, dann hat er noch immer den Ehrgeiz, unbedingt gewinnen zu wollen. "Sonst", findet Krämer, "macht das ja auch keinen Spaß."

Ein schöner Anreiz

Für den ein oder anderen aus seiner Mannschaft aber mag es gegen den HCE auch um mehr gehen, als ein bisschen Bewegung: Der Großteil der Brucker rekrutiert sich aus dem HC Erlangen, viele genossen ihre Ausbildung beim HCE, spielten Jugend-Bundesliga. Dann waren die Freuden des Nachtlebens doch größer als der Ehrgeiz, oder vielleicht reichte auch das Talent nicht für Höheres. Jedenfalls haben sie sich nun beim TV 61 Bruck gesammelt und werden das Derby dafür nutzen wollen, dem HC Erlangen zu beweisen, dass sie es sehr wohl noch immer drauf haben.

"Es ist ein besonderes Derby", findet Bastian Krämer, der dann erst seinen vierten oder fünften Bayernliga-Einsatz in dieser Saison bestreiten wird. "Aber nicht, weil es besonders fies zugehen wird – das gar nicht. Die Jungs sind ja untereinander befreundet." Es geht vielmehr darum, den jeweils anderen in den kommenden Wochen ein wenig aufziehen zu können, wenn man abends gemeinsam um die Häuser zieht. Allein deshalb wollen beide Teams unbedingt gewinnen. Einen schöneren Anreiz gibt es nicht.

CHRISTOPH BENESCH