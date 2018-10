Nachdem ein Bagger in Baiersdorf eine Gasleitung beschädigt hat, rückte ein Großaufgabot der Feuerwehr in die Lindenstraße aus. Die Lindenstraße war für etwa zwei Stunden gesperrt, bis der Energieversorger das Leck abgedichtet hatte. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

Alarm in Eltersdorf: Auf einem alten Industriegelände im Erlanger Süden haben Unbekannte am Sonntagabend ein Feuer gelegt. Als die Feuerwehren eintrafen, brannte es im Erdgeschoss lichterloh.

Weil Bewohner Gasgeruch in ihrem Wohnblock an der Hartmannstraße in Erlangen festgestellt hatten, alarmierten sie die Feuerwehr. Mit einem Großaufgebot rückte die gemeinsam mit dem Rettungsdienst an, konnte aber nur angebranntes Essen auf dem Herd vorfinden.