Die Bundesliga-Handballer des HC Erlangen haben am Dienstag in der Kinderklinik in Erlangen gemeinsam mit kranken Jungs und Mädchen Weihnachtsschmuck gebastelt. Bereits zum vierten Mal fand die Aktion statt, wieder war fast die ganze Mannschaft dabei.

Festivalzeit, wenn eigentlich gerade keine Festivalzeit ist und ein Publikum, das zu allem bereit war: Die Erlanger Ausgabe des Pulsfestivals brachte am Freitag das E-Werk zum Kochen. Internationaler Durchstarter-Acts wie MGMT, die Münchner Blues-Legenden The Whiskey Foundation und die skandinavische Elektropop-Band When Saints Go Machine waren mit dabei. Wir haben die Bilder!