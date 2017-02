Die Baken in Häusling müssen wieder weg

ERLANGEN - Die Baken auf der Kreisstraße durch Häusling, die den Verkehr beruhigen und reduzieren sollen, müssen wieder weg. Ein Landkreisbürger hatte sich bei der Regierung von Mittelfranken beschwert, und die gab ihm Recht.

Weil die Regierung von Mittelfranken die Baken in Häusling als ungeeignet zur Verkehrsbeschränkung einstufte, müssen sie jetzt wieder abgebaut werden. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



„Das ist ein frustrierendes Geschäft“, klagte der Chef der Abteilung Verkehrsplanung bei der Stadt, Christian Korda, bei der Ortsbeiratssitzung in Häusling. Mehrere Jahre lang war nach einer Lösung gesucht worden, den Verkehr zu beruhigen.

Die Lösung schienen Baken auf der Straße zu sein, die die Fahrbahn einengen, so dass Begegnungsverkehr nicht mehr möglich ist. Die Planer hofften, die Abkürzung zwischen Erlangen und Herzogenaurach würde damit unattraktiver werden, und die Autofahrer würden über den Hans-Ort-Ring und die Niederndorfer Straße fahren. Aber das taten sie nicht. Verkehrszählungen haben sogar ergeben, dass die Anzahl der Fahrzeuge sich von ursprünglich 5000 auf 6500 pro Tag erhöht hat. Der Grund ist offenbar die lange Sperrung der Regnitzbrücke im Zuge der Niederndorfer Straße.

Obwohl der Verkehr zugenommen hat, fühlen sich die Häuslinger Bürger mit den Baken wohler und sicherer. Die Kinder würden einfacher über die Straße kommen, weil im Verkehrsstrom Lücken entstehen würden, und es werde auch nicht mehr so gerast, sagte eine Frau. Auch könne man nun einfacher aus seinem Grundstück heraus fahren, weil der Verkehrsstrom durch die Wartezeiten an den Baken abreiße, erläuterte ein Mann.

Das aber zählt nicht, denn die Baken scheinen nicht rechtens zu sein. Jedenfalls hat sich ein Landkreisbürger bei der Regierung von Mittelfranken darüber beschwert, und für deren Juristen ist die Sache klar. Wenn die Zunahme des Verkehrs gebremst werden solle, dann müssten planerische Maßnahmen getroffen werden, heißt es in einem Schreiben aus Ansbach. „Verkehrsbeschränkungen sind hierfür kein geeignetes und zulässiges Mittel“.

Unmissverständlich wird in dem Schreiben darauf hingewiesen, dass „die Anordnung der Leitbaken und Sperrmarkierungen aufzuheben und diese zu entfernen“ sind. Unterschwellig wird in dem Brief aus Ansbach sogar erwähnt, dass nicht einmal die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h zulässig ist, wie sie in der Ortsdurchfahrt gilt.

Man sehe von einer Überprüfung dieser Anordnung nur ab, weil sie bereits seit langem bestehe und nicht Gegenstand der Beschwerde sei, heißt es. Der Landkreisbürger hatte angegeben, der Verkehr in Häusling würde sich insbesondere in den Stoßzeiten stauen, Autos müssten sogar zurücksetzen um den Stau aufzulösen, und manche Pkw-Fahrer würden auf den Gehsteig ausweichen und dadurch Fußgänger gefährden.

Das Ordnungs- und Straßenverkehrsamt bestätigt das und sagt, es habe an den Baken sogar zwölf Unfälle gegeben. Im Begegnungsverkehr seien Außenspiegel zu Bruch gegangen. Als die Baken noch nicht dort standen gab es laut Statistik keine Unfälle. Günther Neubauer von der Erlanger Verkehrspolizei bestätigte das in der Ortsbeiratssitzung. Er sagte auch, die Polizei habe stets davon abgeraten, die Baken aufzustellen.

In der teilweise emotionalen Diskussion wurde klar, dass es wohl doch schon Unfälle gegeben hatte bevor die Baken dort standen. Allerdings habe man die mehrfach abgefahrenen Außenspiegel nie bei der Polizei gemeldet, sondern sich stets geeinigt, darum würden sie in der Statistik nicht auftauchen.

Weil man nach langem Überlegen kein Argument gefunden habe, das vor dem Verwaltungsgericht Bestand haben könnte, sei dem Umwelt-Verkehrs- und Planungsausschuss der Stadt vorgeschlagen worden, den im Juni 2015 gefassten Beschluss zur Reduzierung des Durchgangsverkehrs in Häusling wieder aufzuheben, sagte Milos Janousek vom Straßenverkehrsamt.

Mit großer Mehrheit – es gab eine Gegenstimme von einem Anwohner, den das ständige Hupen an den Baken stört – stimmten die anwesenden Bürger in der Ortsbeiratssitzung jedoch dafür, die Baken zu erhalten. Der stellvertretende Ortsbeiratsvorsitzende Christoph Oberle schlug darum vor, „weiter an einer guten Lösung zu arbeiten“ und es mit einer Eingabe an die Regierung von Mittelfranken zu versuchen. „Der Wille der Bürger ist für uns binden.“

