Die "Beginner" kommen nach Erlangen

Headliner beim "Play"-Festival am Dechsendorfer Weiher - vor 11 Stunden

ERLANGEN - Ein neues Festival am Dechsendorfer Weiher: Bei "Play" am 28. Juli 2018 wird die HipHop-Formation "Beginner" der Headliner sein. Karten sind ab sofort an allen Vorverkaufstellen erhältlich.

Im Juli wird neben den bekannten Jazz- und Klassik-Veranstaltungen am Dechsendorfer Weiher ein neues HipHop-Festival stattfinden. "Play – HipHop Festival am See" möchte ebenfalls die Naturkulisse des Dechsendorfer Weihers nutzen, um das passende Ambiente für einen schönen Sommertag mit guter Musik zu schaffen. Zudem ist "Play" eine Rückkehr zu den Ursprüngen der Seekonzerte, die vor vielen Jahren mit dem "Summerbreak Festival" begonnen haben.

Endlich wieder vereint: Hamburgs legendäre HipHop-Combo die Beginner. © PR



Endlich wieder vereint: Hamburgs legendäre HipHop-Combo die Beginner. Foto: PR



Neben DJs an Plattentellern holt der Veranstalter Sinan Ülker aus Nürnberg, bekannte Bands und Künstler auf die Bühne am Dechsendorfer Weiher. Da die Bestuhlung und die Tribüne, die für die restlichen See-Konzerte auf dem Festivalgelände aufgebaut sind, dann bereits wieder verschwunden sind, wird es genug Platz zum Tanzen und Ausgelassen-Feiern geben.

Mehrere Formationen

Neben fünf weiteren Künstlern und Formationen der Szene, haben für den 28. Juli (Beginn: 14 Uhr) als Headliner des Festivals die "Beginner", eine der wohl bekanntesten deutschen HipHop-Bands, zugesagt. Mit ihrer Platte "Bambule" hatten die Hamburger 1998 ein wegweisendes Album herausgebracht. 2016 veröffentlichten sie nach längerer Pause das Album "Advanced Chemistry" und tourten anschließend durch Wochen im Voraus ausverkaufte Hallen.

Bilderstrecke zum Thema Fuchsteufelswild! So beschallten die Beginner die Fürther Stadthalle "Die Beginner kommen - und sie kommen krass", prophezeite Deutschlands Rap-Supergroup bereits vor beinahe 20 Jahren. Und sie tun es immer noch: Auf ihrer Reunion-Tour landeten Eizi Eiz, Denyo und DJ Mad am Dienstagabend in der Fürther Stadthalle. Und: Da ging was! Wir haben die Bilder.



Zu den "Beginnern", die bis 2003 als "Absolute Beginner" unterwegs waren, gehört Jan Philipp Eißfeldt (alias Eizi Eiz/Jan Delay), Dennis Lisk (alias Denyo) und Guido Weiß (alias DJ Mad).

en