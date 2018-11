Die besten Tribesmen aller Zeiten: Erlangen ist Herbstmeister

ERLANGEN - Die Erlangen Tribesmen haben in der Lacrosse-Bundesliga Süd die beste Hinserie aller Zeiten gespielt. Am Samstag in Stuttgart feierten sie die Herbstmeisterschaft.

Nach der besten Hinrunde aller Zeiten posieren die Erlanger Lacrosse-Spieler für ein Mannschatfsfoto. © Foto: Erlangen Tribesmen



Eine Meisterfeier gab es nicht. Beziehungsweise es gab keine Feier, die Meisterfeier hieß. Gefeiert haben die Tribesmen die Herbstmeisterschaft natürlich schon. Am Samstag in Stuttgart, nach dem knappen 7:6-Auswärtssieg, ging es los, am Sonntag beim Turnerbund-Weihnachtsmarkt machte das Team weiter. "Eine extra Herbstmeister-Feier wird es aber nicht geben", sagt Peter Wittmann. Die Erlanger Lacrosse-Spieler wollen mehr.

Nur eine Partie haben sie in der Hinrunde verloren, sechs Siege haben sie geholt, darunter auch ein 10:6 gegen München — den amtierenden Meister — und nun eben das 7:6 in Stuttgart. Die Erlanger sind Herbstmeister, das hat alle überrascht. "Es übertrifft die Erwartungen", sagt Peter Wittmann, Spieler, Trainer und Abteilungsleiter in einer Person. Ohne ihn gäbe es kein Lacrosse in Erlangen, nicht auf diesem Niveau. Aktuell so erfolgreich wie nie zuvor.

"Unser Ziel ist wieder, die Playoffs zu erreichen", sagt Wittmann. Das war in der Vorsaison erstmals gelungen. Die besten drei Teams einer Staffel qualifizieren sich. "Je besser wir in der Liga abschneiden, umso höher sind unsere Chancen weiterzukommen." Als Tabellenerster spielt man gegen eine potenziell schwächere Mannschaft, als Dritter hingegen gegen ein Top-Team. Bestätigen die Erlanger also in der Rückrunde ihre starke Leistung, könnte diesmal mehr drin sein als die erste Playoff-Runde.

Doch davon will Peter Wittmann noch nicht viel wissen. "Es ist eine Momentaufnahme. Wir genießen es natürlich, über den Winter oben zu stehen. Doch sicher ist auch: Das juckt die anderen Mannschaften." Die erfahrenen Teams aus den Lacrosse-Hochburgen im Süden, Stuttgart und München, werden diese Niederlagen nicht auf sich sitzen lassen. "Doch wir sind gewarnt." Denn eigentlich steht den Erlangern ihre beste Phase der Saison erst noch bevor.

"In der Hinrunde spielen wir eigentlich immer durchwachsen, weil die Vorbereitung im Sommer schwierig ist. Viele Studenten haben da noch nicht so viel Zeit." In der Wintervorbereitung — in der Liga geht es erst im März weiter — ist die Mannschaft hingegen meist früh beisammen. Die Erlanger könnten also sogar noch besser werden, als sie aktuell sowieso schon sind.

Purer Zufall ist das nicht. Die Tribesmen haben sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich entwickelt, haben mittlerweile zwei Herren- und ein Damen-Team, rund 30 aktive Spieler sammeln sich in der Abteilung, die zum Turnerbund Erlangen gehört. "Wir sind jedes Jahr besser geworden, Schritt für Schritt", sagt Wittmann. Auch er selbst hat sich weiterentwickelt. In diesem Sommer hat der 28-Jährige an der Lacrosse-Weltmeisterschaft teilgenommen und viel gelernt, als Spieler, aber auch für seine Arbeit als Trainer.

"Ich kann der Mannschaft sehr helfen", sagt er über die Tribesmen, "aber ich kann keine Trainingseinheit der Nationalmannschaft direkt transferieren." Dazu ist das Niveau noch zu unterschiedlich. Grundsätzlich aber, spielerisch und taktisch, hätten sich die Erlanger extrem verbessert. "Gegen Stuttgart haben wir spielerisch unsere beste Leistung gezeigt, seitdem es Lacrosse in Erlangen gibt."

Doch auch in der besten Hinrunde aller Zeiten gab es Schwächen. Gegen den Tabellenletzten Tübingen tat sich Erlangen trotz 17:4-Sieg sehr schwer. "Da haben wir nur unsere Pflichtaufgabe erfüllt. Doch alle haben sich danach gefragt, warum wir so schlecht gespielt haben", sagt Wittmann. Die einzige Niederlage gab es in Würzburg mit einem Rumpfkader. "Die Mannschaft war stark dezimiert und die Würzburger haben auch noch ihr zehnjähriges Vereinsjubiläum gefeiert. Die waren hoch motiviert." Das 6:10 sei verdient gewesen. Doch es gibt ja noch ein Rückspiel. Und dann irgendwann vielleicht doch eine Meisterfeier.

