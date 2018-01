Der Idealplan vom Anfang des 18. Jahrhunderts für das Schloss Erlangen: Vor 275 Jahren ist vieles anders als heute. Auch die Vorstellung vom Zweck einer Universität. In ihr sollen künftige Verwaltungskräfte ausgebildet werden. Dieses Ziel verfolgt auch der Markgraf Friedrich von Brandenburg-Bayreuth, der – mit Hilfe von Markgräfin Wilhelmine und des ersten Kanzlers Daniel de Superville – 1743 die Friedrichs-Universität gründet. In Erlangen entsteht, nach jenen in Altdorf und Würzburg, die dritte Uni in Franken. © Stadtarchiv Erlangen