Die Bigband spielt wieder in Erlangen auf

Bundeswehr-Musiker kommen am 31. August nach Erlangen - vor 8 Minuten

ERLANGEN - Am 31. August kommt die Bigband der Bundeswehr wieder nach Erlangen. Die Vorbereitungen sind bereits angelaufen. Projektleiter Werner Rudolph und Tourmanager Johannes M. Langendorf haben im Rathaus die zahlreichen Neuerungen vorgestellt.

Vor zwei Jahren spielte sich die Bigband der Bundeswehr in die Herzen der zahlreichen Besucher. Foto: Horst Linke



"Wir können für ein tolles Konzert garantieren", schwärmt Hauptmann Johannes M. Langendorf. "Show und Unterhaltung" werde seine Bigband bieten, und dafür habe man sich allerhand Neuigkeiten einfallen lassen. Vor allem die "Starbegleitung" ist neu. Von der Sängerin Bwalya hat man sich nach 16 Jahren einvernehmlich getrennt, dafür sind nun drei Stars dabei, die in einem Casting ausgewählt wurden.

Das sind Susan Albers, die durch "Deutschland sucht den Superstar" bekannt wurde und bereits Deutsche Rock und Pop Preise abgeräumt hat, Jemma Endersby, die bereits mit etlichen Musikgrößen auf der Bühne stand, und Marco Matias. Der aus Portugal stammende Sänger steht für stimmlich-musikalisches Spitzenniveau. Einer von den Dreien wird immer den Song singen, die anderen beiden begleiten dann stimmlich. "Das haben wir sogar schon auf Schulkonzerten so gemacht und den Nerv der Schülerinnen und Schüler voll getroffen", strahlt Hauptmann Langendorf.

Buntes Lichtdesign

Darüber hinaus, so der Tourmanager, werde es bei der Show "deutlich bunter". Dafür habe man richtig tief in die Trick- und Lichtkiste gegriffen, viele Scheinwerfer eingekauft und den Lichtdesigner Bertil Mark engagiert, der bereits Größen wie Sarah Connor und die Band Rammstein ins rechte Licht gerückt hat. Videowand und Lichtdesign werden zur Musik passen, "ein hundertprozentiges Vergnügen und Erlebnis" werde das selbst für diejenigen, denen die Musik ("Wir spielen alles, nur keinen Marsch") nicht so sehr liege, verspricht Langendorf. Er selbst, der unter anderem Musik studiert und sieben Jahre in Orchestern gespielt hat, hat den Job des Tourmanagers Anfang letzten Jahres von Thomas Ernst übernommen. Ganz viele neue Veranstalter hat der 45-jährige Nordhesse in seine Tour mit aufgenommen, aber "alte Schlachtrösser" wie Erlangen seien natürlich auch wieder dabei. Überhaupt sei das Konzert in Erlangen immer ein ganz besonderes, weil dafür bis zu 10 000 Zuhörer auf den Schlossplatz kommen.

Der Reinerlös soll in diesem Jahr an die Jugendfarm, die Beck Kinderfonds-Stiftung und wie immer an die EN-Aktion "Freude für alle" gehen. Das Konzert ist bekanntlich stets eine Gemeinschaftsveranstaltung der Stadt Erlangen und des Verlags Nürnberger Presse. Und wie immer leitet Werner Rudolph dieses Großprojekt und wird dabei von Eva Schnurrbusch-Bauer unterstützt. Der Senior hat die Zügel beim Konzert der Bigband nach wie vor fest in der Hand und hat auch schon die ersten Abstimmungsgespräche mit der Chefin des Bürgermeister- und Presseamtes, Sabine Lotter, der Feuerwehr und der Polizei geführt. Damit am 31. August auch alles klappt und die Gäste in Scharen kommen.

kds