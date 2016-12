Die "Brücke der Innovation" in Erlangen

Eine Idee, vier Standorte: Libeskind-Kunstwerk nun komplett aufgebaut - vor 8 Stunden

ERLANGEN - Der Aufbau des Daniel-Libeskind-Kunstwerks für den Siemens Campus ist abgeschlossen. In den kommenden Jahren wird die Skulptur zunächst an der Freyeslebenstraße stehen.

Ein spektakuläres Kunstwerk für den neuen Siemens Campus: Kulturreferent Dieter Rossmeissl (rechts) und Siemens-Regionalreferatsleiter Heinz Brenner vor der Daniel-Libeskind-Skulptur an der Freyeslebenstraße. Foto: Harald Sippel



ERLANGEN — „Die vier Skulpturen sind eine Brücke der Innovation, die symbolisch vier Siemens-Standorte miteinander verbindet“, sagt Heinz Brenner, Leiter des Siemens-Regionalreferats Erlangen-Nürnberg am Besuchereingang auf dem Siemens-Südgelände an der Freyeslebenstraße. Der Star-Architekt Daniel Libeskind und sein Büro hatten für die Expo in Mailand vier jeweils zehn Meter hohe und 15 Tonnen schwere Skulpturen entwickelt. Das Ensemble „Wings“ stand 2015 auf dem zentralen Platz der Weltausstellung und wurde nun auf die Städte und Siemens-Standorte München, Berlin, Mailand und Erlangen verteilt.

Dem spektakulären Erlanger „Flügel“ — allein der Aufbau der Arbeit dauerte vier Wochen — fehlen zwar noch die LED-Effekte, doch wird er bereits bläulich angestrahlt und ist mit einer Sound-Installation ausgestattet. In ein paar Jahren wird die Skulptur „umziehen“, um auf einem zentralen Platz des neuen Siemens Campus als Wahrzeichen die Besucher zu begrüßen. Dann aber mit LED-Licht-Effekten.

smö