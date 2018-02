Die Diva HC Erlangen ohrfeigt den Tabellenführer

ERLANGEN - Eigentlich geht es in dieser Saison für die Handball-Bayernligafrauen des HC Erlangen um gar nichts mehr. Sie stehen im vorderen Mittelfeld der Tabelle – doch weder Auf- noch Abstieg naht. Dennoch ist der Mannschaft von Trainer Elmar Ehrich jetzt ein Ausrufezeichen gelungen.

Enorm starke Deckung, wie hier gegen Dachau, und am Ende ein Matchplan, der bravourös aufgeht: Die Frauen des HC Erlangen bezwangen den Tabellenführer haushoch. © Foto: Schreiter



Zum Abschlusstraining in der Hiersemann-Halle, da hatte Elmar Ehrich kein gutes Gefühl. Er hat seine Mannschaft zusammengerufen und an ihre Einstellung appeliert: "Ich fand, dass das nötige Feuer gefehlt hat. Man hat nicht gespürt, dass die Mädels um jeden Preis am Wochenende Bergtheim schlagen wollen."

Nun muss man wissen, dass Bergtheim erst einmal verloren hatte in dieser Saison, unangefochtener Spitzenreiter der Handball-Bayernliga ist. Im Hinspiel musste die Klasse auch der HCE spüren – mit zehn Toren Differenz ging es wieder auf die Heimreise.

Und auch als die Partie am Sonntag anlief fühlte sich Ehrich in seinen Vorahnungen zunächst bestätigt: "Ich dachte mir: Ja, so habe ich es erwartet. Dann nehme ich jetzt mal eine Auszeit und wir versuchen, irgendwie wenigstens einigermaßen dran zu bleiben", so der Coach. Taten seine Spielerinnen dann auch – steigerten sich aber derart, dass sie einen 5:9-Rückstand (20.) bis zur Pause drehten und mit 12:11-Führung in die Kabine gingen.

Aus der kam Erlangen dann grundlegend verbessert, die Defensive hatte die wuchtigen Bergtheimer Angreiferinnen im Griff, sowohl aus dem Rückraum, als auch gegen den Kreis verteidigte der HCE großartig. Auch ins Gegenstoßspiel kam der Tabellenführer nie – aber auch die Heimmannschaft musste sich jedes einzelne Tor gegen die stehende Deckung der Gäste erarbeiten, erkämpfen.

Das lief großartig: Über 16:12 (39.), 21:15 (48.) ging es auf und davon, jetzt war es Bergtheim, das sich schwer tat, wenigstens dran zu bleiben. Die letzten fast vier Minuten gelang den Gästen gar kein Treffer mehr, der HCE schraubte das Ergebnis von 25:19 bis auf 30:19 hinauf. Ehe sich alle jubelnd in den Armen lagen.

Positive Momentaufnahme

"Die Partie war eine positive Momentaufnahme", lobte auch Elmar Ehrich seine Mannschaft. "Erstmals überhaupt haben wir es geschafft, uns vollumfänglich an den Matchplan zu halten." Geholfen hat Ehrich dabei auch die Zusammenarbeit mit Viktoria Peters, die als Offizielle auf der Bank saß und individuelle Verbesserungen weitergab. "Ich wollte manchmal Spielmacherin Johanna Weigel eine Anweisung geben – dann meinte Viki von der Seite nur: Das hab’ ich ihr schon gesagt", so Ehrich. Somit konnte er sich mehr um die Spieltaktik, um die Beobachtung kümmern.

"Weil es für uns rein sportlich um nicht mehr viel geht, haben wir uns als Ziel gesetzt, uns möglichst weiterzuentwickeln", sagt der Coach. Erste Fortschritte kann er schon erkennen, wenn er die Videos der jetzigen Spiele mit denen vom Saisonanfang vergleicht. "Aber insgesamt sind wir noch nicht da, wo wir hinkommen möchten. Gerade in der Konstanz. Wir sind da noch viel zu sehr eine launische Diva." So eine fehlerlose Partie wie gegen Bergtheim bleibt vermutlich die Ausnahme – "man hat aber gesehen, welch großes Potenzial in uns steckt", findet Elmar Ehrich. "Das schaffen wir aber nur abzurufen, wenn jede einzelne 100 Prozent ihrer Leistung einbringt. Jedes Wochenende kann man das kaum verlangen."

Die ganz großen sportlichen Ziele jedenfalls haben sie auf kommende Saison verschoben. "Dann", sagt Ehrich, "wollen wir wieder angreifen."

