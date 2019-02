Die duale Berufsausbildung hat in Erlangen Zukunft

ERLANGEN - Die Stadt Erlangen legt ein deutliches Bekenntnis zur dualen Berufsausbildung ab. Sie will in den Campus Berufliche Bildung in einem ersten Bauschritt gut 70 Millionen Euro investieren. Es ist das größte Einzelinvestitionsprojekt in den nächsten Jahren. Am Donnerstag steht es auf der Tagesordnung des Stadtrats.

Akademische Laufbahnen werden beliebter, im Handwerk, kaufmännischen und technischen Berufen fehlen dafür Fachkräfte. Die Stadt Erlangen will gegensteuern. Foto: colourbox.com



Die Frage nach der Zukunft der dualen Berufsausbildung beschäftigt derzeit viele. "Quo Vadis Duale Berufsausbildung", fragt auch Roland Topinka, Leiter der Erlanger Berufsschule, vor etwa 100 Ausbildern, die den Kontakt mit der Einrichtung gesucht haben und vor Ort waren. Im alten Werkstättentrakt fand kürzlich der Ausbildertag statt, mit dabei waren Oberbürgermeister Florian Janik, der Vorsitzende des IHK-Gremiums Erlangen Patrick Siegler und Wolfgang Mevenkamp, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Erlangen-Hersbruck-Lauf.

Mit der Frage, wohin die duale Berufsausbildung geht, ist Topinka nicht allein. 20 400 Treffer erzielt dieser Titel bei Google, erzählt der Schulleiter. Und auch bei der diesjährigen Bildungsmesse "Didacta" in Köln befasste man sich mit der Zukunft der Berufsschulen und der Frage: "Quo vadis Deutschland? Akademisierungswahn versus Berufsausbildung".

Duale Berufsausbildung als Erfolgsmodell

Dabei hätte man doch in Deutschland allen Grund, stolz zu sein auf das Modell der dualen Berufsausbildung. Die Kombination der Ausbildung in Schule und Betrieb "ist eines unserer ganz großen Erfolgsmodelle", sagt OB Janik. "Wir sind beneidete Exoten" — so ungewöhnlich sei das Modell, dass europäische Institutionen nicht wissen "wohin damit".

Das alles ändert aber nichts daran, dass der Fachkräftemangel längst die Ausbildungsberufe erfasst hat. "Wir wissen, dass wir in dieser Stadt Menschen brauchen, die in Betrieben arbeiten", betont Janik. Auch in Erlangen, wo akademische Qualifikationen so hoch gehalten werden, sei dennoch klar, dass die Berufsausbildung genauso unverzichtbar ist. "Die duale Berufsausbildung hat in Erlangen eine Zukunft", zeigt sich Janik überzeugt. "Ich hoffe sehr, dass wir die Errungenschaften der dualen Berufsausbildung nicht nur verteidigen, sondern dass wir dieses Modell auch in die Zukunft bringen." Dazu gehört auch die Entwicklung hin zur Digitalisierung. "Das wird viele Berufe verändern", erklärt der Oberbürgermeister. Dies müsse sich auch in den Berufsschulen niederschlagen.

Zu all dem will die Stadt nun ihren Teil beitragen. Längst weiß man, dass der Werkstättentrakt der Berufsschule marode ist und die Fachoberschule zu wenig Räume hat. Nun will die als Sachaufwandsträger dafür zuständige Stadt richtig viel Geld in die Hand nehmen und einen modernen Campus Berufliche Bildung schaffen. Es wird in den nächsten Jahren ihr größtes Einzelinvestitionsprojekt. Für die ersten Bauabschnitte wird mit Kosten in Höhe von gut 70 Millionen Euro gerechnet. Insgesamt werden für das Vorhaben rund 120 Millionen Euro veranschlagt sowie ein Zeitraum von über zehn Jahren.

Baubeginn soll Mitte 2021 sein, mit der Fertigstellung des ersten "Bausteins" ist Ende 2026 zu rechnen. Dabei werden neue Werkstätten für die Berufsschule gebaut, außerdem wird der gewerbliche Trakt saniert, und es wird eine Mensa errichtet. Die alten Werkstätten werden abgerissen.

Frühestens ab 2027 sind dann die Fach- und die Berufsoberschule an der Reihe. Das bestehende Gebäude wird saniert, östlich davon wird ein zusätzliches Gebäude errichtet. Ebenfalls frühestens ab 2027 sollen entlang der Schillerstraße Appartements für Schülerwohnen gebaut werden, außerdem wird ein Neubau für die Wirtschaftsschule errichtet, die dann aus ihrem bisherigen Gebäude an der Artilleriestraße ausziehen wird. Das dortige Grundstück kann frühestens ab 2029 anderweitig verwertet werden. Ebenfalls ab 2029 kann der Neubau der Technikerschule angegangen werden. Für den östlichen Teil des Gebäudekomplexes sind Wohnungen vorgesehen.

