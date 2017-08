Die dunkle Zukunft eines alten Erlanger Hauses

ERLANGEN - Das marode ehemalige Eltersdorfer Rathaus, das unter dem Namen "Egidienhaus" bekannt ist, wird derzeit noch von den örtlichen Vereinen genutzt. Die aber werden voraussichtlich in die Räumlichkeiten der jetzigen Speisegaststätte St. Kunigund umziehen, in denen das neue Eltersdorfer Stadtteilhaus entstehen soll. Dann bleibt nur noch die Arztpraxis in den Räumen.

Die Vereine, die derzeit im Eltersdorfer Egidienhaus ihre Räume haben, werden im nächsten Jahr in die Räume der jetzigen Speisegaststätte St. Kunigund umziehen. Die Arztpraxis kann aber in dem Gebäude bleiben, bis es neue Räume für sie gibt. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Im Eltersdorfer Ortsbeirat war man sich während der letzten Sitzung nicht sicher, was mit dem alten Rathaus geschieht, wenn es die Vereine nicht mehr benötigen. Die Rede war davon, dass es nach zwei Jahren abgerissen werden und etwas Neues dort entstehen könnte. Die Feuerwehr könnte ein neues Domizil gebrauchen, war ein Vorschlag.

Der Standort mitten im Ort an der Hauptdurchfahrtsstraße sei dafür eigentlich ideal. Ein anderer Vorschlag war, dort eine kleines Einkaufs- oder Ärztezentrum mit Wohnungen im Obergeschoss zu bauen. Wie mehrfach berichtet, ist die Nahversorgung in der Queckengemeinde ohnehin schlecht, ein Einkaufsmarkt direkt im Ort wird schon lange gefordert.

Oberbürgermeister Florian Janik sagte den Erlanger Nachrichten auf Anfrage, die ganze Sache sei "vielschichtig und kompliziert". Er machte aber auch deutlich, dass das Egidienhaus nicht saniert wird, wenn alle Nutzer ausgezogen sind. "Das lohnt sich nicht". Weil man sowohl für die Feuerwehr, als auch für eine angemessene Nahversorgung in Eltersdorf eine gute Lösung finden müsse, komme vielleicht "ein großer Ringtausch" infrage.

Der bedeutet: Die Vereine ziehen wie geplant in die Räume der jetzigen Speisegaststätte St. Kunigund. Ein Vertrag mit der Kirche ist laut Janik aber noch nicht unterschrieben. Auf einem von der Stadt erworbenen Grundstück nahe der S-Bahn-Station könnte ein Nahversorgungszentrum unter anderem mit einer barrierefreien Arztpraxis entstehen. Dort könnte dann die Praxis einziehen, die derzeit noch im Egidienhaus ist. Und dort wo das Egidienhaus jetzt steht, könnte die Feuerwehr ihr neues Domizil bekommen.

Erste Anfragen

Erste Anfragen von Bewerbern für das Nahversorgungszentrum gibt es laut Oberbürgermeister bereits, es müsse aber noch eine Ausschreibung erfolgen, erläutert er. "Ich bin optimistisch, dass wir das ganze Paket hinbekommen". Entschieden sei aber noch nichts. Die Eltersdorfer müssen sich auch keine Sorgen machen, dass sie irgendwann keinen Hausarzt mehr haben, weil die Hausarztpraxis, die derzeit Dr. Jürgen Binder im Egidienhaus betreibt, wegfällt. Sie könne dort so lange bleiben, bis dafür neue Räume zur Verfügung stehen, sagt der Oberbürgermeister. Zwar will Binder aus Altersgründen bald aufhören, er habe aber bereits einen Nachfolger, sagte er den Erlanger Nachrichten auf Anfrage.

Binder kümmert sich ehrenamtlich seit Jahren für die Verbesserung der Patientenversorgung in der Region. Wie sehr er sich einsetzt mag man daran erkennen, dass er mit seinem Engagement maßgeblich dazu beigetragen hat, dass in Erlangen der erste reguläre Lehrstuhl für Allgemeinmedizin in Bayern eingerichtet worden ist. Auch die Ärztliche Notfallpraxis hat er mit aus der Taufe gehoben.

"Goldene Zeiten"

Der Bayerische Hausärzteverband hat den Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt für sein nachhaltiges Engagement sogar zum Ehrenmitglied des Bayerischen Hausärzteverbandes ernannt, und für seinen unermüdlichen Einsatz ist ihm von Bayerns Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, Melanie Huml, im Namen des Bundespräsidenten das Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen worden.

Binders Wort hat also nicht nur in Erlangen Gewicht. Und er sagt: "Ich bin mir der Verantwortung bewusst und werde nicht zulassen, dass die Hausarztversorgung in Eltersdorf leidet". Für die Eltersdorfer scheinen also "goldene Zeiten" anzubrechen, können doch offenbar all die wichtigen Wünsche, die sie in den letzten Jahren vor sich her geschoben haben, erfüllt werden.

KLAUS-DIETER SCHREITER