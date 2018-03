Die EN verlosen Startplätze für den Erlanger Triathlon

Auf ins Getümmel! Gewinnt Startplätze für die Kurz- und Mitteldistanz - vor 8 Stunden

ERLANGEN - 800 Startplätze gibt es beim M-net Erlanger Triathlon. Über die Kurzdistanz waren in diesem Jahr bereits nach zehn Stunden alle Tickets vergriffen. Wer am 22. Juli an der Dechsendorfer Kanalbrücke beim Schwimmstart dabei sein will, muss also entweder über die Mitteldistanz gehen — oder zusehen! Oder gewinnen.

Schwimmstart im Kanal: Beim Erlanger Triathlon geht's rund.



Am 22. Juli steigt der Erlanger Triathlon. Wir verlosen zwei Startplätze für die Kurzdistanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, elf Kilometer Laufen). Zusätzlich verlosen wir zwei Startplätze für die Mitteldistanz (zwei Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren, 20 Kilometer Laufen). Dafür gibt es zwar noch Plätze, doch ist der Frühbucher-Rabatt bereits verstrichen. Unsere Gewinner zahlen für Kurz- und Mitteldistanz trotzdem nur den Frühbucher-Preis (Kurz: 85 Euro, Mittel 120 Euro).

Wer gewinnen will, schreibt bis Montag, 12. März, 12 Uhr, eine Email mit Name, Wohnort und Stichwort "Verlosung Triathlon" sowie "Kurz" oder "Mittel" an redaktion–erlangen@pressenetz.de - Schickt uns dazu ein paar Triathlon-Bilder mit: Die Fleißigsten und Kreativsten können beim Erlanger Triathlon starten!

