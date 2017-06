Die "Erlangen": Dampfer wird zur Legende

Die abenteuerliche Flucht des Schiffes endet zwischen zwei Buchdeckeln - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Erlangen liegt bekanntlich, dem Main-Donau-Kanal sei Dank, am Meer. Genauer gesagt: An der Nordsee, dem östlichsten Teil des Atlantischen Ozeans. Es liegt also gar nicht so fern, ein Schiff auf den Namen Erlangen zu taufen. Das Schicksal des gleichnamigen Frachters, der in die Wirren des Zweiten Weltkriegs verwickelt wurde, endete im Juli 1941 im Atlantik vor der Küste Argentiniens durch Selbstversenkung. Doch vorher gab es eine aufregende Flucht-Geschichte.

Der Dampfer Erlangen auf seiner Fahrt nach Neuseeland wird hier in den Hafen von Sydney geschleppt. Rechts die Schiffsglocke, die am 25. Juli 1941 das letzte Mal läutete. © F.: Stadtarchiv Erlangen



Der Dampfer Erlangen auf seiner Fahrt nach Neuseeland wird hier in den Hafen von Sydney geschleppt. Rechts die Schiffsglocke, die am 25. Juli 1941 das letzte Mal läutete. Foto: F.: Stadtarchiv Erlangen



"Die legendäre Flucht des Dampfers Erlangen – Ein Mythos" heißt ein Buch, das der Sohn des damaligen Kapitäns Alfred Grams, Helmut Grams, und der Röttenbacher Schiffs-Fachmann Frank Müller im Stadtarchiv vorstellten, von dem sie symbolisch ein Exemplar an Stadtarchivar Andreas Jakob übergaben.

Die Autoren schildern gut informiert die erfolgreiche Flucht des Dampfers nach dem Kriegseintritt Neuseelands, das zum britischen Empire gehörte – dorthin hatte die "Erlangen" Baustoffe geliefert – zu den unbewohnten Auckland-Inseln, die Überfahrt nach Puerto Montt und die anschließende zweite Flucht um Kap Horn bis zum Ende des Schiffes vor der La-Plata-Mündung.

Besonders interessant wird das Buch durch die authentischen biografischen Details einzelner Besatzungsmitglieder, wobei der Mit-Autor und Kapitäns-Sohn Helmut Grams im Lesesaal des Stadtarchivs auch aus dem familiären "Nähkästchen" nicht ohne Rührung erzählte.

Der Röttenbacher Schiffs-Konstrukteur – er war früher in Dresden für die dortige Raddampfer-Flotte zuständig – befasst sich seit langem mit Schifffahrts- und Marinegeschichte. Er war schon vor Jahren auf das ungewöhnliche Schicksal des Dampfers Erlangen gestoßen – eine Kurzfassung seiner Recherchen hatten die Erlanger Nachrichten bereits 2014 veröffentlicht.

Die "Erlangen" erlangte aufgrund ihrer abenteuerlichen Flucht zu einem der bekanntesten Blockadebrecher des Zweiten Weltkrieges. Ausgehend vom neuseeländischen, an der Ostküste der Südinsel liegenden Hafen Dundedin, machte sich die "Erlangen" bei Nacht und Nebel zu den teils unbewohnten Auckland-Inseln davon und ankerte tagelang in einer einsamen Bucht – eine kleine Ansiedlung trägt seitdem den Namen Erlangen.

Da die "Erlangen" in Chile von der Beschlagnahme bedroht war, wurde der Beschluss gefasst, nach Deutschland durchzubrechen. Vor der La Plata-Mündung wurde die "Erlangen" am 25. Juli vom britischen Kreuzer "Newcastle" entdeckt und versenkte sich befehlsgemäß selbst. Die Besatzung, von Briten durch Beschuss dezimiert, wurde in Kanada interniert.

Des Kapitäns Sohn Helmut Grams fand in den Erinnerungen seines Vaters den Hinweis, dass die Briten ihre Wut schnell vergaßen. So habe deren Kapitän Alfreds Grams zum nachmittäglichen Whisky gebeten. Dabei seien sich beide Kapitäne einig gewesen, dass dies nicht "ihr" Krieg sei. Eine (zu späte) Einsicht, die am Kriegsverlauf nichts ändern konnte. Die friedliche Seefahrt zu fördern, hat Sohn Helmut Grams dazu veranlasst, für den "Lions-Club" Bremen einen "Captain’s Table" zu gründen. Dort darf auch erörtert werden, warum die Geschehnisse um die "Erlangen" zwar historisch bedeutend sind, aber von einem (im Titel versprochenen) "Mythos" letztlich nicht viel übrig bleibt.

"Die legendäre Flucht des Dampfers Erlangen – ein Mythos", 110 Seiten, 19.90 Euro, Bezugsadresse: Stadtarchiv oder im Buchhan

del (ISBN: 978-3-00-055238-0).

PETER MILLIAN