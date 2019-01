Die Erlanger "Lichtmess" und ihre Wurzeln

ERLANGEN - Lichtmess, Mariä Lichtmess, Darstellung des Herrn und was hat der 2. Februar mit den Landwirten zu tun?

Der Aufbau der Buden und Stände für den Lichtmessmarkt am Erlanger Schlossplatz geht zügig voran. © Harald Sippel



Als Lichtmess ist der zweite Februar bekannt, obwohl das katholische Fest, das seit Anfang des 5. Jahrhunderts am 40. Tag nach Jesus Geburt gefeiert wird, noch viele andere Namen hat. Früher endete am 2. Februar die Weihnachtszeit. Doch wie sieht es bei den evangelischen Gläubigen aus und was hat Lichtmess mit der Landwirtschaft zu tun?

Wie jetzt: Lichtmess oder Mariä Lichtmess? "Das Fest hat mehrere Namen, je nachdem welcher Akzent gesetzt werden soll. Volkstümlich spricht man von ,Mariä Lichtmess‘ oder verkürzt ,Lichtmess‘, erklärt Regionaldekan Martin Emge. Biblisch gehe der Name auf den greisen Simeon und die Prophetin Hanna zurück, die das Jesuskind im Tempel als das "Licht zur Erleuchtung der Heiden" erkennen. Hier schaue das Volk besonders auf die Person Mariens, die erfahren durfte, dass ihr Kind eine Lichtgestalt ist, nämlich der lange ersehnte Messias, das Heil der Völker und das Licht für alle, die im Dunkeln irren.

Bei den Katholiken gibt es noch andere Bezeichnungen für Lichtmess, beispielsweise "Darstellung des Herrn" (1963-1975), um die Person Jesu stärker hervorzuheben. "Leider ist die ursprüngliche Bedeutung dieses Begriffs ,Darstellung‘ als ein ,öffentliches übergeben‘ nach unserem heutigen Wortverständnis kaum noch geläufig. Das ist wohl auch einer der Gründe, warum sich der alte Lichtmess-Begriff in der Volksfrömmigkeit immer wieder durchsetzt", sagt Emge.

Doch was hat die Messe mit dem Licht zu tun? "Weil Jesus in diesem biblischen Ereignis der Begegnung im Tempel von Jerusalem das ,Licht zur Erleuchtung‘ genannt wird, entstand in Rom um das Jahr 650 der Brauch der Kerzenweihe innerhalb dieser Gedenkmesse", erklärt Emge.

Alle Kerzen, die im kommenden Jahr in der Kirche und in den Familien gebraucht worden sind, wurden geweiht. Die dazu veranstalteten Wachsmärkte nannte man Licht- oder Lichtermessen. Jeder besorgte sich seine Kerzen und ließ sie weihen, um auf diese Weise den Segen Gottes auch zu Hause erfahren zu können. Später kamen Lichterprozessionen dazu und verstärkten die Popularität des Festes als Lichtmess-Fest.

In der katholischen Kirche gibt es die Lichterprozessionen noch immer, im fränkischen Raum um Weihnachten herum. Wäre Lichtmess nicht geeignet, um auch die Laternenumzüge an St. Martin zu feiern? "Die evangelische Aufwertung des Martinstags sollte eher Ersatz für den ,katholischen‘ Nikolaustag sein und nicht Lichtmess-Brauchtum ersetzen", sagt Dekanin Berthild Sachs. Sie könne sich auch nicht vorstellen, dass sich eine Wiedereinführung eines Lichterfests an Lichtmess durchsetzen würde, weil die Menschen im Februar doch die dunkle Jahreszeit hinter sich lassen wollen und die Kerzen erst einmal gerne weg packen würden.

Hat denn Lichtmess überhaupt eine Bedeutung in der evangelischen Kirche? "Vielen evangelischen Christen ist der 2. Februar als Lichtmess oder ,Mariä Lichtmess‘ schon noch ein Begriff, auch wenn der Tag nicht gefeiert wird", sagt Dekanin Berthild Sachs und begründet es mit den fehlenden Wochengottesdiensten, aber auch damit, dass Lichtmess bei den Protestanten als katholisches Marienfest verankert ist. "Auch ohne Festtag und Gottesdienst gilt in vielen ländlichen evangelischen Kirchen und manchmal auch in Privathäusern der 2. Februar als Ende der Weihnachtszeit", so die Dekanin.

Interessant sei, dass dieser Aspekt seit einer sogenannten Perikopenrevision zum 1. Advent letzten Jahres auch zur offiziellen Regel im evangelischen Kirchenjahr geworden ist. "Die neue evangelische Sonntagszählung sagt, dass der Sonntag, der die Woche mit dem Lichtmess-Tag eröffnet, immer der letzte Sonntag nach Epiphanias ist. Dieses Jahr der 27. Januar 2019. Dieser Sonntag wird dann nochmal mit brennenden Kerzen am Christbaum und Epiphaniasliedern gefeiert. Aus meiner Sicht ist damit eine sehr erfreuliche ökumenische Angleichung der Kirchenjahre erfolgt", sagt Sachs.

"Das offizielle Ende der Weihnachtszeit ist das Fest der Taufe des Herrn, am Sonntag nach Dreikönig", erklärt Pfarrer Joachim Cibura aus Neunkirchen am Brand. Da das Fest der Taufe des Herrn vielen gar nicht so bekannt ist, habe sich der 6. Januar im Bewusstsein der Leute zum Ende der Weihnachtszeit entwickelt und sie leeren dann den Baum ab.

Was ist aus den Bauernregeln geworden, die Lichtmess als Inhalt hatten?

Diese gibt es noch und betreffen die Uhrzeit oder die Jahreszeit: Ist es an Lichtmess mild und rein, wird’s ein langer Winter sein. Wenn es aber stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit. Ist es aber klar und hell, kommt der Lenz wohl nicht so schnell.

