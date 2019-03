Die Erlanger sehnen den Frühling herbei

ERLANGEN - Mit den ersten Sonnenstrahlen kehrt auch mehr Lebensfreude in die Stadt ein. Das sagen zumindest die Erlanger, die wir befragt haben.

FOTO: Hans-Joachim Winckler DATUM: 18.3.2019..MOTIV: Frühlingserwahen im Erlanger Schlossgarten © Hans-Joachim Winckler



"Ich freue mich riesig auf den Frühling, weil das ganze Leben aktiver wird. Ich muss keine Mütze und Kapuze mehr zum Fahrradfahren tragen, kann viel im Garten sitzen, in den Cafés der Fußgängerzone, mich mit Freunden treffen und die Sonnenstrahlen genießen. Und wenn dann der Sommer kommt, werden auch die Röcke in der Stadt kürzer – noch so ein Vorteil der Studentenstadt", sagt beispielsweise Jan Schäffer (28), Handballprofi des HC Erlangen.

Und Sänger und Gitarrist Vito C. von der Erlanger Erfolgs-Spaß-Band J.B.O. ergänzt: "Die Sehnsucht nach dem Frühling ist für mich persönlich zu ertragen — der Winter war jetzt nicht wirklich hart! Aber man spürt bereits, dass die Nase und die Augen jucken — daran merk ich’s zuerst, dass der Frühling sich ankündigt. Ja, und die ersten Konzerte im Jahr stehen auch an. Ich freue mich sehr darauf, dass es bald überall in der Natur so schön hellgrün sprießt! Das mag ich schon sehr."

Auch Erlangens Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens ist in Frühlings-Laune: "Ich genieße es schon sehr, wenn endlich wieder die Sonne am Himmel steht. Gerade, weil ich sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs bin – dann endlich ohne Mütze und Handschuhe und Schal –, vorbei an all den Knospen, Blüten und Farben. Ich stehe meist schon sehr bald auf, wenn es noch finster draußen ist. Da zwitschern nun schon die Vögel, das mag ich sehr."

Übrigens: Der Frühling kommt mit aller Macht. In den nächsten Tagen soll es richtig warm werden.

