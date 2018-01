Die Hockey-Damen des TB Erlangen steigen ab

"Da sind auch Tränen geflossen", gibt Kapitänin Anna Prieß zu - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Das war’s: Die Hockey-Frauen des Turnerbund 1888 Erlangen sind durch das 2:5 bei Wacker München bereits einen Spieltag vor Ende der Saison aus der 2. Regionalliga Süd abgestiegen – als Schlusslicht der Tabelle. Für Kapitänin Anna Prieß (31) und ihre Mannschaft fühlt sich das "einfach nur sehr, sehr bitter" an.

Nicht genug für die Regionalliga: Die Erlanger Hockeyspielerinnen (gelbe Trikots) haben den Klassenverbleib verpasst. © Edgar Pfrogner



Frau Prieß, die deutliche Niederlage beim Vorletzten der 2. Regionalliga bedeutet für Sie und Ihre Mannschaft den Abstieg. Ist das schon angekommen im Bewusstsein?

Noch nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Man will es noch nicht glauben, ich habe es noch nicht ganz realisiert. Aber klar, wir wissen, dass es nicht gereicht hat.

Wie groß ist die Enttäuschung darüber?

Riesengroß, ganz ehrlich. Die Stimmung war schon sehr geknickt auf der Heimfahrt und auch in München, in der Halle. Da sind schon auch Tränen geflossen, wir haben ja noch alle daran geglaubt an diese kleine Chance. Natürlich sind wir nicht wegen dieses einen Spiels letzten Endes abgestiegen, aber wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen, auch, um uns wenigstens an Wacker vorbei auf den vorletzten Platz zu schieben. Von all dem hat nichts funktioniert, das ist sehr, sehr bitter.

Es war, wenn man so will, das wichtigste Saisonspiel – und die vielleicht schwächste Leistung. Wie ist das zu erklären?

Gar nicht. Keine Ahnung, was da los war. Wir haben komplett kopflos gespielt, den Matchplan, den unsere Trainer sich ausgedacht haben, konnten wir nie umsetzen. Es war jeder top motiviert, wirklich, es haben sich alle voll reingehauen – aber es hat nichts geklappt.

Anna Prieß



War der Druck dann doch zu groß, unbedingt gewinnen zu müssen?

Vielleicht war er das. Es wollte jeder mit dem Kopf durch die Wand, wir waren nicht geduldig. Wir wissen, dass wir als Team unglaublich stark sein können – aber das haben wir nicht zeigen können. Warum auch immer.

Jetzt gibt es zwar noch ein Saisonspiel, den letzten Platz hat der TB aber sicher. Zurecht? Gehört der TB einfach nicht in diese 2. Regionalliga?

Das glaube ich nicht, wir haben auf Augenhöhe mitgespielt meistens. Deshalb ist es ja auch so bitter. Wir hatten Spiele dabei, in denen haben wir 5:0 geführt und noch 6:6 gespielt. Gut, die Hinrunde haben wir lang gebraucht, um anzukommen. Aber dann haben wir uns entwickelt.

. . . aber insgesamt bislang nur fünf Punkte geholt – was nimmt man mit aus dieser schwachen Saison außer Frust und Enttäuschung?

Wir haben viel gelernt und uns weiterentwickelt – als Mannschaft und als Spieler. Was die Trainer reingesteckt haben an Leidenschaft und auch wie viel Zeit sie investiert haben, das war großartig. Jetzt müssen wir uns eben als Mannschaft neu sortieren und dann wieder mit frischem Mut angreifen.

Aber ist das denn so einfach möglich? Es heißt, die Mannschaft wird so wie bislang nicht weiter zusammenbleiben.

In Erlangen bist du immer auf Studenten angewiesen – da werden uns ein paar verlassen, ein paar neue dazu kommen. Auch aus der Jugend kommen ein paar starke Spielerinnen hoch – die müssen ihren Platz im Team finden und können uns weiterhelfen. Wenn Sie mich fragen, gehört der Turnerbund in die Regionalliga.

