Die Kirchweih fängt mit der Schaufel an

Wellerstädter Kerwasburschen gruben den alten Baum aus und zerkleinerten ihn — Feier bis Montag - vor 0 Minuten

BAIERSDORF-WELLERSTADT - Es ist ja ganz offensichtlich und klar – bevor ein Kirchweihbaum aufgestellt werden kann, muss erst einmal der alte vom vergangenen Jahr "gefällt" werden. Grund für die Wellerstädter Kerwasburschen das "Kerwabamer ausgrom" am Donnerstagabend nebst Frühschoppen mit Blutwurst und Kesselfleisch zum ersten offiziellen Akt ihrer Kerwa zu machen.

Während sich die Kerwaburschen abrackerten, den Baum auszugraben, konnten die Kinder gut spielen. © Foto: Harald Hofmann



Die Kirchweih wird bis einschließlich Montag, 13. August den Baiersdorfer Stadtteil auf Trab halten. Ziemlich anstrengend war es jedoch zunächst, den Baum auszugraben, mit Seilen niederzuziehen und anschließend mit der Kettensäge in handliche Stücke zu zerteilen.

Die schweißtreibende Arbeit wird sich am heutigen Samstag für die Burschen fortsetzen. In aller Hergottsfrüh geht es in den Wald, um den neuen Kerwasbaum einzuholen. Mit Blasmusik wird er am Nachmittag ins Dorfzentrum vor das Gasthaus "Zur Sonne" gespielt und dort aufgestellt. Im Anschluss sind die "Kerwasberschla" dran und hieven ihren Kinderbaum in die Höhe und am Abend gibt`s zur Kerwa zünftige Stimmungsmusik.

Am Sonntag spielen die Burschen ihre Küchla zusammen, ziehen von Haus zu Haus und bieten Kerwasbier gegen einen kleinen Obolus und am Montag schließlich wird ab 18.30 Uhr der Betz ausgetanzt.

Der Sonntag und der Montag bieten jeweils ab 9 Uhr einen musikalischen Frühschoppen und abends gute Stimmung mit Unterhaltungsmusik.

Zum letzten Akt wird am Montag ab 23.30 Uhr geblasen, wenn bei Blutwurst und Sauerkraut-Blues die Wellerstädter Kerwa eingegraben wird.

HARALD HOFMANN