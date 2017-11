Die Kraft des Wassers wird in Erlangen zum Erlebnis

Erlanger Stadtwerke veranstalteten einen Tag der offenen Tür im Wasserkraftwerk - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Erlanger Stadtwerke hatten zu einem Tag der offenen Tür in ihr saniertes Wasserkraftwerk an den Werkern eingeladen. Es gab Führungen auch im Außenbereich der Anlage, Ausstellungen und einen Energie-Erlebnispfad für Jugendliche und Erwachsene.

Die Erlanger Stadtwerke hatten zu einem Tag der offenen Tür in ihr Wasserkraftwerk an den Werkern eingeladen. Es gab Führungen im und um die sanierte Anlage, Ausstellungen und einen Energie-Erlebnispfad für Jugendliche und Erwachsene. © Klaus-Dieter Schreiter



Die Erlanger Stadtwerke hatten zu einem Tag der offenen Tür in ihr Wasserkraftwerk an den Werkern eingeladen. Es gab Führungen im und um die sanierte Anlage, Ausstellungen und einen Energie-Erlebnispfad für Jugendliche und Erwachsene. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Der Andrang in dem Betriebsgebäude an den Werkern war enorm, und die Gäste trauten sich trotz des Regens sogar nach draußen, um sich auf den Stegen über den rauschenden Wassermassen von Betriebsleiter Kurt Gumbrecht die Technik erläutern zu lassen.

Drinnen, wo Erich Hochholdinger seinen Energie-Erlebnispfad aufgestellt hatte, war es hingegen nicht nur gemütlicher, sondern es gab an den acht Stationen auch allerhand Wissenswertes über Energieeinsparung, verschiedene Energieträger und deren Eigenschaften, und über den Energieverbrauch im Verkehr.

In der Ausstellung über Erneuerbare Energien war die Windenergie neben der Energiegewinnung aus Biomasse und durch die Sonne auch ein großes Thema. Dabei konnten die Besucher erfahren, dass die Windkraft bereits seit 3700 Jahren genutzt wird.

Mesopotamien, das Zweistromland im jetzigen Irak, wurde damals schon mit Hilfe von Windmaschinen bewässert. Wasserkraft, so steht es auf einer Plakatwand, wird sogar schon seit 3800 Jahren genutzt.

Auch in Mesopotamien wurden Wasserschöpfräder zur Bewässerung gebaut, so wie sie auch an der Regnitz noch stehen.

Moderne Turbinen eingebaut

Die Erlanger Stadtwerke nutzen die Wasserkraft an den Werkern seit 1919. Bei der Sanierung zwischen Herbst 2015 und Frühjahr 2017 wurden

die alten Francis-Turbinen durch moderne Kaplan-Turbinen ersetzt. Seitdem produziert das Wasserkraftwerk rund 15 Prozent mehr Strom umweltfreundlich und schadstofffrei. Die Leistung der Anlage hat sich durch Modernisierung von 480 kW auf 600 kW erhöht. Die durchschnittliche Jahresproduktion beträgt etwa 3,275 Millionen Kilowattstunden.

Die Turbinen selbst konnte man zwar nicht besichtigen, aber die Azubis der Stadtwerke hatten ein naturgetreues Modell der neuen Kaplan-Turbinen gebaut.

Auch ein Modell eines alten Wasserrads war ausgestellt. Die Ausstellung, so Stadtwerke-Vorstand Wolfgang Geus, soll dort an den Werkern dauerhaft zu sehen sein. Schulklassen können sich direkt bei den Stadtwerken anmelden. Vier bis fünf Mal im Jahr soll es laut Geus auch wieder einen Tag der offenen Tür geben.

kds