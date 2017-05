Die Künstler setzen in Erlangen noch eins drauf

Zusatzvorstellungen wegen großer Nachfrage beim "Figurentheaterfestival" - vor 26 Minuten

ERLANGEN - Großer Andrang: Beim "20. Internationalen Figurentheaterfestival", das vom 19. bis 28. Mai im Großraum stattfindet (wir berichteten), musste das Programm in Erlangen bereits aufgestockt werden. Zudem gibt es einen Stückwechsel.

Ist zusätzlich in einer weiteren Vorstellung zu sehen: Die Objekttheater-Senenfolge „Tremblez, machines! + Animal épique“ von Les Ateliers du Spectacle/Jean-Pierre Larroche aus Frankreich. © Mathilde Michel



Ist zusätzlich in einer weiteren Vorstellung zu sehen: Die Objekttheater-Senenfolge „Tremblez, machines! + Animal épique“ von Les Ateliers du Spectacle/Jean-Pierre Larroche aus Frankreich. Foto: Mathilde Michel



Aufgrund der großen Nachfrage konnten einige Kompagnien für Zusatzvorstellungen gewonnen werden: So findet das Stück "Plastic Heroes" (Ariel Doron) zusätzlich noch am Sonntag, 21. Mai, ab 13 Uhr im Theater in der Garage statt. "Tremblez, machines! + Animal épique" (Les Ateliers du Spectacle/Jean-Pierre Larroche) ist am Dienstag, 23. Mai, auch ab 13 Uhr in den Glocken-Lichtspielen zu sehen. Das Theater Zitadelle spielt "Vier Millionäre – Die Berliner Stadtmusikanten III" auch am Donnerstag, 25. Mai, ab 21 Uhr im Theater in der Garage. Und Thalias Kompagnons zeigen "Rabenschwarz und Naseweiß oder: Wo kommen die Bilder her?" noch einmal am Samstag, 27. Mai, ab 13 Uhr im Theater in der Garage.

Karten für die hier genannten Vorstellungen sind ab dem heutigen Freitag ab 15 Uhr online und an den üblichen Vorverkaufsstellen erhältlich.

Programmänderung

Da sich ein Mitglied der spanischen Gruppe La Trócola Circo die Hand gebrochen hat, kann das Gastspiel "Potted" am Sonntag, 28. Mai. um 17 Uhr im Redoutensaal nicht stattfinden. Die Veranstalter können mit der Produktion "Tangram" des deutsch-italienischen Duos Stefan Sing und Cristiana Casadio (ca. 60 min, ohne Sprache, für die ganze Familie) zu gleicher Zeit an gleichem Ort kurzfristig jedoch eine gleichwertige Vorstellung anbieten.

Stefan Sing und Cristiana Casadio vereinigen in ihrem Stück "Tangram" kongenial Jonglage und Tanz. Die beiden – sie Tänzerin, er Jongleur – lassen die Grenze zwischen ihren jeweiligen Professionen verschwimmen. Das Paar jongliert nicht nur mit Bällen, sondern auch mit ihren Körpern zwischen Nähe und Distanz, Anziehungskraft und Zurückweisung.

Ein nonverbaler Schlagabtausch mit großer Tiefe, viel Humor und meisterlicher Körperbeherrschung. Ganz gleich, ob sie anmutig und marionettengleich vor den Fingern ihres Partners taumelt oder er sich vor den Bällen schützt, die ihn wie Geschosse treffen – ein jeder ist des anderen Spielball.

Die bereits gekauften Karten für "Potted" behalten ihre Gültigkeit für die Ersatzvorstellung. Kartenrückgabe an der Vorverkaufsstelle, an der sie gekauft wurden, bei Online-Erwerb über die E-Mail-Adresse tickets@reservix.de.

en