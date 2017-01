Die Lachs-Masche: Duo beklaut Frau im Supermarkt

Zwei Diebe erbeuten mit dreisten Trick 250 Euro - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Zwei dreiste Diebe fragten am Kühlregal nach Lachs - und stahlen einer hilfsbereiten Frau dabei den Geldbeutel.

Das Diebes-Duo hatte sich sein Vorgehen offenbar genau überlegt: In einem Supermarkt an der Fürther Straße fragte einer der Männer, der beide Arme mit Einkäufen voll hatte, eine Frau um Hilfe. Ob sie ihm nicht eine Packung Lachs aus dem Kühlregal reichen könne? Als die hilfsbereite Dame damit beschäftigt war, griff der zweite Täter in ihre Jackentasche und entwendete ihre Geldbörse.

Das Duo erbeutete 250 Euro Bargeld, wie die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch mitteilte. Als die Dame den Diebstahl bemerkte, hatten sich beide Männer bereits aus dem Staub gemacht.

deh