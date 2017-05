Die liebe Not mit dem Hundekot in Erlangen

ERLANGEN - Im Mittelpunkt der Bürgerversammlung Röthelheimpark standen die Themen Geschwindigkeitsbegrenzung und der Zustand von Grünflächen.

Die Hinterlassenschaften der kleinen Lieblinge sind für etliche Anwohner ein Ärgernis. © F.: Gambarini/dpa



Besonders den Übergang vom George-Marshall-Platz über die Allee am Röthelheimpark zum Martin-Luther-King-Weg stufen viele Anwohner als gefährlich ein. Hier gebe es weder einen Zebrastreifen noch eine 30er-Zone. Viele Kinder und Senioren überquerten hier den Weg mit ihren Fahrrädern, Inlinern und Rollern. Autofahrer würden sich nicht an die 50 Stundenkilometer Geschwindigkeitsregelung halten.

Mehrfache Kontrollen

"Hier wurde mehrfach seitens der Polizei und des Zweckverbands Kommunale Verkehrsüberwachung kontrolliert, und es wurden keine Auffälligkeiten festgestellt", sagte Milos Janousek vom Ordnungs- und Straßenverkehrsamt. Verkehrssünder wurden mit Höchstgeschwindigkeiten von 62 Stundenkilometern erwischt. Rechtlich sei es nicht möglich, eine 30er-Zone auszuweisen, auch gebe die Verkehrsstärke keinen Anlass für einen Zebrastreifen. "Eine Ampel würde hier mehr Sinn machen", so Bau- und Planungsreferent Josef Weber.

Sie sei sicherer als ein Zebrastreifen. Auf die Bitte, doch öfters Geschwindigkeitskontrollen in verkehrsberuhigten Zonen und Spielstraßen durchzuführen, hatte Oberbürgermeister Florian Janik einige Bedenken. "Es sind meist die eigenen Anwohner, die zu schnell fahren und sich nicht an die Schrittgeschwindigkeit halten. Hoffentlich gibt es keine Proteststürme, wenn wir da anfangen zu kontrollieren".

Ein weiteres Hauptthema war der Zustand der Grünflächen im Naturschutzschutzgebiet Exerzierplatz und dem langen Fichtengraben. Dieser lasse seit der Pflegeübernahme der Abteilung Stadtgrün zu wünschen übrig. Es werde viel zu wenig gemäht, und die Grünflächen seien voll mit Hundekot und Flaschen. Selbst wenn ein Hundebesitzer gewillt sei, den Kot wegzuräumen, müsse er ihn in dem hohen Gras erst einmal finden. "Des Bürgermeisters größte Not ist der Hundekot", so Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens. Der Röthelheimpark sei als "extensiver Pflegebereich" eingestuft worden. Daher werde weniger gemäht. Man wolle damit mehr Biodiversität schaffen. "Wenn der Zustand stört, sollten die Anwohner die Sache gemeinsam angehen und die Hundebesitzer ansprechen", so Janik. Dies würde den sozialen Druck auf die Hundebesitzer verstärken.

Ehrenamtsbeauftragte Renate Gregor machte den Vorschlag, dass Sicherheitsbeauftragte hier verstärkt patrouillieren sollten, da dies eine stärkere Wirkung habe.

