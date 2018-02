Die Magie schlummert im Material

Die Erlanger Künstlerin Karin Drechsler-Ruhmann spielt mit Stilen und Arbeitsweisen - vor 8 Stunden

ERLANGEN - Die Arbeiten dieser Frau als "vielfältig" bezeichnen zu wollen, wäre glatt untertrieben. Materialien, Arbeitsweisen und Stile sind bei der Erlanger Künstlerin Karin Drechsler-Ruhmann höchst unterschiedlich, die Ergebnisse gleichwohl qualitätsvoll.

Ihr Geschick beim Brennen bringt schöne Keramik-Ergebnisse hervor: Mit Lust verwandelt Karin Drechsler-Ruhmann in ihrem Atelier Material in Kunst. © Foto: Peter Millian



Dass Karin Drechsler-Ruhmann so vielfältig arbeiten kann, liegt an der soliden Ausbildung. Neben einem Studium in Kunsterziehung und Werken sowie dem Unterricht beim Nürnberger Hochschullehrer, Maler und Grafiker Franz Vornberger und bei Werner Knaupp entwickelte sie durch ihre langjährige Tätigkeit als Realschullehrerin in ihren Fächern eine beruhigende Routine im Umgang mit Farbe und Leinwand, aber auch mit unterschiedlichen Metallen und Keramik.

Neben formschönem Porzellan, tragbarem Schmuck in klassischer Email-Technik (gelernt bei Nikolaus Kirchner) und abstrakter Malerei entstanden dabei auch Bilder, die die Unverwechselbarkeit der Künstlerin ausmachen, ein Alleinstellungsmerkmal in der fränkischen Kunstszene: 3-D-Bilder, die eine verblüffende Tiefenwirkung haben, die herzustellen aber auch ein ziemlicher technischer und handwerklicher Aufwand ist.

Ihre großformatigen Bilder, die mit ihren schönen Strukturen und Stimmungen meist ruhige Landschaften zeigen, entstehen durch die Verwendung von hintereinander gestaffelten Acrylglasscheiben, die mit einigem Aufwand in Mehrfach-Rahmen fixiert werden.

Der Hinguck-Effekt entsteht durch den Perspektivwechsel je nach Standort des Betrachters – kein Wunder, dass sich Kunstszene wie Publikum entzückt zeigen. Wenn man als Besucher durch das Haus der Künstlerin im Membacher Weg in Alterlangen geleitet wird, fallen aber auch die großformatigen, enorm farbigen Acrylbilder auf, die in ihrer Abstraktion aber die Lust an Formen zeigen, die offenbar der Architektur entlehnt sind – hier dominieren Flächen und Kanten, dazwischen irritierend wirkende organische Einsprengsel, die die Bilder "spannend" machen.

Ihre Lust am Material, das sie in Kunst verwandelt, war Karin Drechsler-Ruhmann sozusagen in die Wiege gelegt worden, was sich in ihren frühen Email-Arbeiten ausdrückte. Ein für sie zugänglicher Hochtemperatur-Brennofen führte sie aber auch zur Keramik, wo ihr Geschick beim Brennen von Porzellan schöne Ergebnisse hervorbringt. Diese Lust am Stofflich-Sinnlichen kann sich aber auch in Fundstücken ausdrücken: "Wenn ich ein schönes Stück Holz sehe, egal ob Ast, Stamm oder Bauabfall, dann kann ich nicht anders, als es zu verarbeiten", sagt sie, die hinterm Haus die Möglichkeit hat, auch den Garten zu "möblieren".

Ebenso breit angelegt wie ihre Arbeiten sind die Ausstellungen, auf denen sie vertreten war und ist. Bereits 1994 mit einer Einzelausstellung in Jena gestartet, dauerte es bis 2011, bevor sie im Kunstverein Erlangen "entdeckt" wurde. Seitdem ist ihre Kunst viel unterwegs – nach Italien, nach Japan, Polen und natürlich in die heimatliche Region Franken. Da war sie erst unlängst im Kunstpalais bei der großen Sammelausstellung des Kunstvereins zu sehen – aktuell stellt sie in Kulmbach aus und hat sich neben Bayreuth erneut im fernen und geliebten Japan beworben, wo

sie bereits mehrfach ausgezeichnet worden ist.

PETER MILLIAN